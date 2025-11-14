La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' empieza por todo lo alto en 'Ejecución'. Uno de los mejores animes recientes vuelve sin frenos para recuperar el trono

Desde MAPPA nos han tenido esperando un par de años para el regreso de 'Jujutsu Kaisen', cuya segunda temporada además nos dejó con un desenlace desgarrador en el que cambió del todo el rumbo de la serie y nos quedábamos con un cliffhanger tremendo. El Arco de Shibuya marcó un antes y un después para Yuji Itadori, y ahora la tercera temporada del anime nos mete en otro escenario en el que también las va a pasar canutas.

Calentando motores

La tercera temporada nos meterá en el arco de Viaje de Aniquilación (también conocido como "Culling Game" o "Viaje a la Extinción", dependiendo de la traducción", aunque no arrancará del todo hasta el próximo 8 de enero de 2026.

Eso sí, desde MAPPA han ido tomando nota de los estrenos anticipados en cine y no se querían perder la oportunidad con la tercera temporada del anime. Así llegamos a 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', una película que recopila los eventos clave de la segunda temporada y muestra en exclusiva los dos primeros capítulos de la tercera. Este 14 de noviembre llega a los cines de España, y si no podemos esperar al estreno en enero, es la oportunidad ideal para ir abriendo boca.

La primera mitad de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' es un refrito, y no hay otra forma de llamarlo. Aunque, ojo, que está llevado con muy buen tiento y una genial edición que repasa gran de los eventos clave del Arco de Shibuya de manera frenética y se detiene solamente en los que nos dejó con un mayor impacto emocional. Así que si ya sufrimos con Nanami y Nobara y el desenlace de la segunda temporada, ahora tenemos otra oportunidad en pantalla grande.

También hay que decir que mientras que otras películas recopilatorias como 'Solo Leveling: ReAwakening' e incluso las recopilaciones de 'Kimetsu no Yaiba' funcionaban perfectamente como resumen, 'Ejecución' solo sirve de recordatorio si ya viste en su momento la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen'... De lo contrario, se puede volver un tanto caótica, porque no se detiene en demasiadas explicaciones ni puntos concretos de la trama y va a saco a por los highlights que debemos recordar. Un remix emocional, con un despliegue en el que MAPPA presume de su animación más impactante y sabe meter el dedito en la llaga.

Ahora bien, a lo que estamos aquí es el adelanto de la tercera temporada, y en ese punto 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' pone toda la carne en el asador. Y, desde luego, también se demuestra que 'Jujutsu Kaisen' sigue siendo una de las series mejor animadas de la actualidad y se justifica totalmente el espacio de más de dos años de espera entre cada temporada.

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' arranca con un cambio completo en el statu quo de la serie como lo conocemos, y es que el Arco de Shibuya lo ha cambiado todo. Los hechiceros ya no cuentan con la baza de Satoru Gojo en la manga y cualquiera que intente liberarlo se enfrentará a un gran castigo. Yuji Itadori es ahora un hombre buscado y condenado a muerte, y el elegido para ejecutarlo es Yuta Okkotsu, el protagonista de 'Jujutsu Kaisen 0' y antiguo alumno de Gojo.

Entrando en los spoilers los justos, el enfrentamiento entre Itadori y Okkotsu es inevitable, y también el gran punto de partida para esta tercera temporada. 'El regreso de 'Jujutsu Kaisen' empieza a lo grande y sin frenos, con una animación explosiva y una sucesión bien frenética de escenas de acción. Entre los escenarios realistas, las paletas de color llenas de contrastes y las explosiones literales, el anime ha regresado por todo lo alto, y es un espectáculo que luce de miedo en pantalla grande.

También se nota que 'Jujutsu Kaisen: Ejecución' nos mete en una etapa completamente diferente para la historia, y va a ser un cambio brusco para muchos fans del anime. Se ha cerrado una era y hay que decir adiós a Jujutsu High, y es que el Viaje de Aniquilación va a suponer un escenario muy diferente en el que podemos esperar nuevos jugadores importantes.

Algunos ya se dejan caer en el adelanto de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', que trae nuevos enemigos y también aliados inesperados... Y lo malo va a ser tener que esperar dos meses más para ver cómo se sigue desarrollando la temporada. Por lo menos, 'Jujutsu Kaisen' ha demostrado que se sigue sentando en la mesa con los grandes, y esperemos que los errores del pasado hayan servido para que MAPPA aprenda la lección.

En Espinof | Las 33 mejores series de anime de los últimos años y dónde las puedes ver en streaming

En Espinof | La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' nos tiene en vilo, pero mientras tanto este anime clásico del creador de 'Hunter x Hunter' es perfecto para llenar ese vacío