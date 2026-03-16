Diane Warren se consagra un año más como la eterna candidata en los Oscar con una nueva derrota: "Al menos soy constante, he batido un nuevo récord"

La historia de Diane Warren con los Oscar se ha convertido en una de las más curiosas de la historia del cine. La compositora volvió a salir de la gala de este año sin estatuilla en la categoría de mejor canción original, lo que significa que ya acumula 17 nominaciones sin haber ganado nunca un Oscar competitivo, un récord absoluto en la historia de los premios.

Pero en lugar de tomárselo con dramatismo, Warren reaccionó con su habitual mezcla de ironía y deportividad tras la ceremonia. La autora de algunos de los mayores éxitos del pop y el cine fue candidata este año por 'Dear Me', una balada interpretada por Kesha para el documental 'Diane Warren: Relentless', centrado en su propia carrera. Aunque el premio terminó llevándoselo la canción 'Golden' de 'Las guerreras kpop', que partía como clara favorita durante toda la temporada de premios.

Humor y perseverancia

Tras conocerse el resultado de la gala, Warren publicó un mensaje en redes sociales en el que se tomó con humor una nueva derrota:

"¡Bueno, al menos soy constante! ¡Y esta noche he batido un nuevo récord! Pero ya me conocen, ¡volveré si me quieren!"

Sin embargo, en realidad la compositora sí que tiene una estatuilla en casa. En 2022 la Academia le concedió un Oscar honorífico en los Governors Awards, un reconocimiento a toda su trayectoria, aunque Warren nunca ha ocultado que sigue queriendo ganar uno en la competición:

"Todavía no he ganado el premio oficial. Y soy una persona competitiva. Es increíble tener el Oscar honorífico; es más difícil de conseguir que el oficial. No lo doy por sentado. Pero sí, todavía quiero ganar. Mi Oscar honorífico se siente muy solo. Quiere un amigo. Pasa el rato con Rabbit, mi gato, pero prefiere tener un compañero Oscar"

Con esta nueva nominación, Warren supera el registro que compartía con el ingeniero de sonido Greg P. Russell, que también había perdido 16 veces en los Oscar. De hecho, la compositora reconoció -en unas declaraciones que se recogen en Variety- que nunca ha vivido los premios como una validación directa de su trabajo:

"No es una validación. Simplemente sería divertido. Y ahora, supongo que sigo superando mi propio récord. Ahora estoy empatada con mi amigo Greg Russell; ambos hemos perdido 16 veces. Pero nunca he considerado los premios como una validación. El trabajo es la validación. Cuando a la gente le gustan las canciones, esa es la verdadera validación. ¿Quién no quiere ganar, verdad? Pero no puedes vivir y morir por eso, porque está fuera de tu control. Lo que sí puedo controlar es hacer el mejor trabajo posible"

Warren suele llegar a la gala sabiendo que no es la favorita para ganar, pero su relación con los Oscar está lejos de terminar. Warren lleva décadas siendo una presencia casi constante en la categoría de mejor canción original, y si vuelve a ser nominada el próximo año alcanzaría 18 candidaturas, empatando con el legendario compositor Johnny Mercer entre los más nominados de la historia. Aún estaría lejos del récord absoluto de Sammy Cahn, que acumula 26, pero a estas alturas nadie duda de que si hay una compositora capaz de volver una y otra vez a los Oscar, esa es Diane Warren. La esperamos ver el año que viene otra vez.

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