Meryl Streep estaba lista para jubilarse a los 76 años cuando llegó 'El Diablo viste de Prada 2'. Así que pidió el doble de dinero: "Me necesitaban"

Si alguien se ha ganado su jubilación en Hollywood, esa es Meryl Streep. A sus 76 años, la actriz llevaba un lustro sin dejarse caer por una película que no fuera de animación (desde 'No mires arriba'), apareciendo tan solo como favor en 'Solo asesinatos en el edificio'. Por eso, su retorno en 'El Diablo viste de Prada 2' es una celebración absoluta... aunque, con lo bien que vive semi-retirada, no fue tan fácil hacerla volver a un rodaje.

Meryl viste de Prada

Como ha declarado en el programa Today (y recoge Variety), la actriz ha confesado que le costó decir que sí por un motivo de puro ego: "Leí el guion, era genial. Me llamaron y me hicieron una oferta, y dije: 'No, no voy a hacerlo'. Quería ver si podía duplicar mi petición, e inmediatamente me respondieron: 'Por supuesto'".

"Tengo 76 años. ¡He tardado todo este tiempo en entender que podía hacer algo así! Estaba segura de que sería un éxito, y me necesitaban. Y lo quería, pero si no me querían a mí, me parecía bien. Porque soy vieja, estaba preparada para jubilarme."

No andaba desencaminada, porque, efectivamente, va a ser un exitazo: en su primer fin de semana, se calcula que 'El Diablo viste de Prada 2' recaudará más de 80 millones de dólares solo en Estados Unidos, y no hay nadie que pueda hacerle sombra durante unas cuantas semanas. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, ya lo tiene hecho. ¿Podrán convencer a Streep para la inevitable tercera entrega?

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