Hora de salvar Arabasta. En 3 días llegan a Netflix nuevos capítulos de 'One Piece' para revivir uno de los momentos más emocionantes de todo el anime

La segunda temporada del live action de 'One Piece' nos ha dejado justo a las puertas de llegar a Arabasta para salvar el reino de Vivi. Pero ojo, que mientras llega la tercera temporada de la serie podemos recurrir al anime porque Netflix añade nuevos capítulos muy pronto para acercarnos a un final de saga apoteósico.

La batalla decisiva

Aunque el anime de 'One Piece' se puede seguir en varias plataformas, especialmente los arcos más recientes, pero si queríamos verlo con doblaje en castellano era prácticamente imposible. Por desgracia, el doblaje clásico continúa siendo ilocalizable, pero desde el año pasado Netflix se ha metido en la tarea titánica de doblar de nuevo toda la serie desde el principio.

Por desgracia el redoblaje se ha dejado a algunos actores de siempre por el camino, como al legendario Pepe Carabias. Pero poco a poco esta cuenta pendiente con los fans españoles se va resolviendo y Netflix sigue sumando nuevas sagas prácticamente cada mes. En abril arrancó la Saga de Arabasta, y tras pasar por varias islas y quedarnos en Drum el mes pasado, ahora llegamos por fin al hogar de Vivi este próximo 15 de junio.

Todavía no se han confirmado cuántos episodios llegarán, aunque en las últimas tandas se han añadido 16 y 15 capítulos de anime. Todavía nos quedan 39 capítulos pendientes para cerrar del todo la Saga de Arabasta, así que quizás lleguen los 39 del tirón o divididos en dos tandas.

Esta fue la saga que hizo que muchos fans se enamorasen definitivamente de 'One Piece', y es que representa las mejores cualidades de esta era tan temprana, con una aventura a través del desierto y un crecimiento tremendo para Luffy como capitán. Un viaje emocionante que culmina con el enfrentamiento contra uno de los mejores villanos del anime, y también un final que te deja llorando a moco tendido.

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