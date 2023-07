'One Piece': en qué orden ver en streaming todas las películas del anime si no queremos perdernos nada del viaje de Luffy para convertirse en el Rey de los Piratas

Teniendo en cuenta que la serie de anime de 'One Piece' lleva emitiéndose desde 1999 y tiene ya mil y pico episodios es difícil quedarnos rápido sin material. Pero si somos de los completionistas que quieren verlo todo, vamos al día con el anime y no nos queda nada más, o simplemente queremos expandir la trama con aventurillas extra... Pues por suerte tenemos las películas de 'One Piece', y hay un buen puñado.

Hay que avisar que las películas no son canon dentro del manga y el anime, y especialmente las primeras se pueden considerar casi como episodios de relleno que ocurren entre diferentes arcos.

También tenemos algunas películas especiales que resumen arcos concretos si no queremos tragarnos chorrocientos episodios de nuevo pero queremos revivir algunos de nuestros momentos favoritos. Y luego además tenemos las películas más recientes, que sí que nos han dejado mucho lore y personajes que sí que se pueden considerar canon dentro del mundo de Eiichiro Oda.

Pero sin enrollarse más, vamos a la chicha para revisar las películas de 'One Piece' en orden cronológico y ver qué tenemos disponible en streaming en España.

'One Piece: La película' (2000)

La primerísima película de 'One Piece', y apenas dura 51 minutitos. Es una pequeña aventurita con Luffy, Zoro, Nami y Usopp a la caza de un tesoro que podemos ver después del episodio 18 de la serie. Un pequeño relleno antes de seguir el viaje principal.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: Aventura en Isla Engranaje' (2001)

Podemos verla después del episodio 53, con Sanji ya en la tripulación. También es una aventura cortita en la que el Going Merry es robado por un grupo de bandidos, y los Sombrero de Paja terminan enfrentados a unos piratas para liberar una isla habitada por científicos.

No disponible en streaming

'One Piece: El reino de Chopper en la isla de los animales raros' (2002)

Esta película se podría ver después del episodio 102 y se ambienta en pleno viaje hacia Arabasta, aunque se olvida de que Vive existe y no aparece en la historia. En este caso el protagonista es Chopper, que termina convirtiéndose accidentalmente en el rey de una isla habitada por animales. Y por supuesto, también hay un tesoro perdido en juego.

No disponible en streaming

'One Piece: La aventura sin salida' (2003)

Esta fue la primera película de 'One Piece' en superar los 90 minutos, y si nos gustan las carreras a muerte 'La aventura sin salida' es perfecta, porque la tripulación de Luffy se apunta de cabeza a una y tenemos a un temible ex-marine como villano. Podemos verla después del episodio 130 del anime y ya cuenta con Robin en el grupo.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: La maldición de la espada sagrada' (2004)

La película para lucir del todo a Zoro, porque gran parte de la trama gira en torno a su pasado y a su habilidad como espadachín y podemos verla después del episodio 143 de la serie. Cuando los Sombrero de Paja oyen hablar de la poderosa espada Shichiseiken de Isla Asuka, intentan hacerse con ella porque suena como el arma perfecta para Zoro.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: El barón Omatsuri y la Isla Secreta' (2005)

Una aventura divertida y algo turbia dirigida por el mismísimo Mamoru Hosoda, que da su propio estilo al anime de 'One Piece'. La trama arranca cuando la tripulación recibe un anuncio de un resort especial para piratas, y como necesitan un descanso deciden visitar el lugar. El problema es que al llegar se encuentran con un concurso creado por el barón Omatsure, y nada es lo que parece.

Podemos verla después del episodio 224 y sirve de aperitivo perfecto entre la Saga de Skypiea y Water Seven.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: El gran soldado mecánico del Castillo Karakuri' (2006)

Esta película también se ambientaría antes de llegar a Water Seven, después del episodio 228 del anime, y nos da a nuestro propio Franky de Hacendado.

Los Sombrero de Paja encuentran a una señora encerrada en un cofre del tesoro, y esta les promete una gran recompensa si la llevan hasta su casa en Mecha Island. Allí se lanzan a la búsqueda de la famosa corona de oro, y descubren que la isla es mucho más de lo que parecía y que corre un gran peligro.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: Saga de Arabasta - Los piratas y la Princesa del Desierto' (2007)

Si echamos de menos la Saga de Arabasta pero no tenemos tiempo de verla entera, esta película nos resume algunos de los momentos más importantes como el enfrentamiento contra Sir Crocodile. Y también nos vuelve a dar las mejores escenas de la saga con una animación muy superior, solo se puede ganar.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece: La saga de Chopper - El milagro del Cerezo Florecido en Invierno' (2008)

Una suerte de recapitulación del Arco de Isla Drum en el que conocimos a Chopper pero con algunos cambios, porque la película incluye a Franky y Robin dentro del equipo y algunas sorpresillas más. Otra aventurilla entrañable si estamos nostálgicos pero no tenemos mucho tiempo.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece Film: Strong World' (2009)

A partir de aquí entramos en territorio más o menos canon, porque Shiki es un personaje importante dentro de la historia de 'One Piece' aunque solo aparezca en esta película. 'Strong World' se ambientaría después del episodio 381, en algún momento tras Thriller Bark, porque Brooke ya está en la tripulación.

Shiki, un antiguo miembro de los Piratas de Rocks, captura a Nami para que sea su navegante, por lo que sus compañeros deben enfrentarse al legendario pirata y evitar que todo el East Blue sea destruido.

No disponible en streaming

'One Piece Film: Z' (2012)

Una de las mejores películas de 'One Piece', y la primera ambientada directamente en el Nuevo Mundo... Así que deberíamos verla después del episodio 578.

Durante su viaje, la tripulación de Luffy se da de bruces con un antiguo almirante de la Marina conocido como Z, que le ha declarado la guerra al Gobierno Mundial y está preparado para activar un arma poderosísima y llevarse consigo a quien haga falta.

Disponible en algunos territorios en Fubo.tv

'One Piece Film: Gold' (2016)

Si el mar no es suficiente, 'One Piece Film: Gold' tiene lugar directamente en un casino masivo con carreras de coches, un robo, humor, fanservice y muchísima acción. El 'Ocean's Eleven' de 'One Piece' con los Sombrero de Paja metidos de lleno en un golpe que promete hacerles ricos.

No hace falta verla en ningún momento concreto del Nuevo Mundo, pero caería en algún lugar después del episodio 750 de la serie.

Disponible en Amazon Prime Video y AnimeBox

'One Piece: Estampida' (2019)

Si 'Gold' ya tenía fanservice, 'Estampida' lo aprovecha al máximo con un festival de cameos masivo para celebrar el 20 aniversario del anime. Aquí se reúnen los mayores piratas del Grand Line, y más allá de celebrarse un simple festival, también terminamos con un battle royale de aúpa que revelar el rumbo definitivo hasta el tesoro de Gol D. Roger.

Idealmente, se podría disfrutar tras el episodio 889 si queremos entender todos los cameos y no perdernos ninguno de los personajes que aparecen en la película.

Disponible en Amazon Prime Video

'One Piece Film: Red' (2022)

La película más reciente de 'One Piece' (por ahora) y que podríamos ver después del episodio 1030 de la serie, porque incluso tuvimos un pequeño arco de relleno para presentar a Uta y su amistad con Luffy.

'One Piece Film: Red' nos lleva a un concierto magnífico donde la famosa cantante Uta actuará por primera vez. Nadie quiere perderse el espectáculo, y pronto se revela que Uta cuenta con un poder muy especial... y que además es la hija del mismísimo Shanks, el Pelirrojo.

Disponible en Amazon Prime Video y para alquiler en AnimeBox

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los podemos ver en streaming