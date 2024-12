'First Dates', un soltero de Madrid se jacta de las mujeres con las que ha roto. "Unas por chifladas, otras porque me han dejado de poner"

De lo que muestran los solteros de 'First Dates' a lo que realmente piensan a veces hay un abismo. Giselle estaba encantada con su cita con Gastón, cuando en realidad él le había hecho la cruz desde el primer momento por su físico.

La cruda realidad

Gastón tiene 55 años, es de Madrid, empresario y protésico dental. Ya desde que entró demostró tener un humor tirando a ranciejo: "Cuando vas en moto y llevas una chica que va generosa de pechos, tú das un frenazo y… ya vas calculando lo que hay". Ni Carlos Sobera ni Matías le rieron la gracia.

El soltero le contó al presentador que había terminado rompiendo hasta con cinco exparejas: "Unas por chifladas, otras porque con el tiempo me han dejado de poner. He dejado a parejas porque el físico no me gustaba". Su cita era Giselle, también madrileña, de 54 años, profesora y con tres hijas: "Tres hermosas princesas".

Al verla, Gastón supo que no era su prototipo: "Estoy acostumbrado a ir con chicas más jóvenes, más delgadas". A ella le hizo gracia que se llamara como el tipejo de 'La Bella y la Bestia' y le llamó la atención que se quejara del vino: "Le veo tiquismiquis, pero eso me encanta porque yo también lo soy".

Giselle es oriunda de Venezuela y comenzó la cena hablando de la situación en el país, lo que puso muy nervioso a Gastón: "No me gusta hablar de política". Cuando ella le habló de sus hijas, a él se le ocurrió decirle que tenía cinco hijos, hasta que luego admitió que era mentira.

También tuvo la "genial" idea de ponerse una de sus protésis dentales y ella se rio, porque si se la hubiera puesto antes de sentarse probablemente habría salido corriendo. Cuando hablaron de preferencias, Giselle explicó que no le gustaban los "hombres oso", de los que se quedan en casa hibernando.

Pese a que había bueno rollo, Gastón insistía en que no era su estilo de mujer y no intentó nada en el reservado: "Tener relaciones sexuales con ella sería inviable". A pesar de ello, a Giselle sí que le había gustado y quería una segunda cita, proposición a la que él se negó yéndose un poco por las ramas.

