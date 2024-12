'First Dates', una soltera de El Molar deja sin palabras a su cita cuando le cuenta sus trucos en la cama. "He tenido problemas porque me han llamado ninfómana"

En 'First Dates' hay momentos decisivos, en los que los solteros o salen corriendo o van a por todas. En la cita de Deyanira, fue cuando ella empezó a hablar de su lista interminable de juguetes sexuales y la cara de Santiago fue como si le hubiera tocado la lotería.

Juegos secretos

Deyanira "Deya" es secretaria, vive en El Molar (Madrid) y tiene 37 años: "Tengo de los dos sabores, tanto española como cubana". Le contó a Carlos Sobera que solo se había enamorado una vez en su vida, del padre de su hijo, y ahora buscaba a un hombre alto: "Porque yo mido 1,78 sin tacones, prefiero dar un beso hacia arriba y no tener que agacharme".

Santiago también es de Madrid, de 44 años y trabaja como comercial. Deyanira le lanzó una mirada y no le convenció mucho, pero tras ponerse las gafas cambió de opinión por "sus ojazos". Además, le entraron los calores al ver el tamaño de sus dedos porque, según ella, eran un buen método para adivinar otras cosas.

A Santiago le había parecido guapa y le gustó también que ella tomara la iniciativa. Deyanira no disimuló en absoluto que se le estaba cayendo la baba con el soltero, y le preguntó qué buscaba en una relación: "Conectar con alguien y lo que surja, sin presiones".

Pero la soltera se estaba callando uno de sus requisitos: "Necesita ir al gimnasio y tomar mucha vitamina porque me gusta mucho el sexo. He tenido problemas porque me han llamado ninfómana. Me gusta a todas horas y en todo momento".

Finalmente, Deyanira sacó el tema de que tenía muchos juguetes sexuales en casa: "Un total de siete juguetes, esposas, látigo, dos satisfyer y una cosa demasiado aparatosa que usaría si tuviera compañero". A Santiago todo eso le pareció estupendo: "Cuantas más cosas divertidas tengas para jugar, mucho mejor".

El ambiente se había caldeado y culminó en el reservado con un beso apasionado: "He sido más descarado, pero es que he jugado un poquito" admitió Antonio. Deyanira estaba que se subía por las paredes y no dudó en acceder a una segunda cita cuando él se lo propuso.

