La escena de la guitarra en 'The Last of Us' es lo más tierno que he visto esta semana. Y está conectada con dos personas muy especiales para Ellie

Por si todavía quedaban dudas al respecto, 'The Last of Us' ya se encarga cada semana de recordarnos que no habrá tregua y que seguiremos viviendo muy intensamente lo que les ocurre a sus personajes.

Una de las escenas que más huella han dejado últimamente está en el capítulo 4 de la segunda temporada, en la que vemos a Ellie (Bella Ramsey) cantar una canción mientras toca la guitarra. Cuidado a partir de aquí si no has visto el episodio, porque habrá SPOILERS.

Tras llegar a Seattle, comienza la búsqueda de Abby (Kaitlyn Dever). Ellie y Dina (Isabela Merced) ven pistas en el camino, como una señal del Frente de Liberación de Washington y deciden esperar antes de colarse en el lugar al que llegan, así que se refugian en una tienda de música abandonada.

Allí, Ellie encuentra una guitarra en buen estado y empieza a tocar una canción mientras Dina la observa realmente conmovida, al igual que los espectadores. De esta manera se recrea casi al milímetro una secuencia del videojuego que, por cierto, comparte una profunda conexión con Joel (Pedro Pascal).

Metiendo el dedo en la llaga

La canción que toca Ellie en esta escena es una versión de 'Take on Me' de a-ha, que también está sacada directamente del videojuego, imitando tanto la canción elegida como la ambientación. Y hace referencia a dos momentos claves de la historia.

La primera de ellas es el momento en el que Ellie y Riley (Storm Reid) recorren el centro comercial en la temporada 1. La segunda tiene que ver con la persona que le enseñó a tocar la guitarra: Joel.

Cuando termina de tocar, Ellie dice que lo que le enseñó Joel ha servido para algo y vemos que la música será algo que, a pesar de todo, les unirá para siempre.

Menos mal que no cantó 'Wonderwall'

Ellie conoce los acordes de 'Take on Me' porque Joel se encargó de enseñársela y ahora, cada vez que coge una guitarra se acuerda de él. Algo que también le ocurre a Dina al escuchar la música.

Después de la trágica muerte de Joel, esta es la primera vez que vemos a Ellie sonreír. Y esta escena nos sirve para conectar no solo con la historia una vez más, sino que también nos deja claro que la conexión que compartían Ellie y Joel permanecerá. Al final, la música, como en la vida real, también puede ser igual de poderosa en la ficción y las historias que se cuentan en ella.

