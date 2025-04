'The Last of Us' regresa poniendo toda la carne en el asador, pero su magnífica temporada 2 no logra superar los niveles de la primera

Hemos tenido que esperar poco más de dos años pero en nada llega a Max la temporada 2 de 'The Last of Us'. La excelente adaptación del videojuego postapocalíptico regresa este próximo lunes 14 (domingo en América) con un nuevo capítulo de la vida de Joel y Ellie.

Una nueva temporada que arranca cinco años después de la primera tanda y que, como ya avisaron, tiene mucho que ver con la resolución de la primera con la decisión y la mentira de Joel (Pedro Pascal) sobre lo que pasó en Salt Lake City. De hecho, creo que de lo poco que puedo contar se encuentra un recordatorio de la última escena de la temporada que ya va preparando el terreno para lo que sigue.

No es que luego se pongan a explicitar nada, por lo menos al comienzo, pero sí que en el inicio de esta temporada se muestra cierta erosión en la relación entre Joel y una Ellie (Bella Ramsay) ya adulta (19 años) que busca tener una mayor independencia. Sin embargo sí que se ve que los pecados de Joel le aprisionan dentro de este lugar seguro que es Jackson, Wyoming.

Soberbia pero con defectos

Vayamos a lo que, para muchos, interesa. Sí, la temporada 2 de 'The Last of Us' es absolutamente soberbia, aun algo defectuosa. Ojo, es cierto que era difícil superar (e incluso) igualar la primera tanda, pero creo que le cuesta ligeramente salir del paso del desvío del eje emocional que proponen Craig Mazin (y Neil Druckmann) para estos nuevos episodios. Un desvío que viene de la mera expansión del universo.

Esto no quiere decir que no vayamos a emocionarnos. Yo lo he hecho y me he seguido implicando como el que más en los arcos emocionales de los protagonistas. Es cuestión, creo que en la primera temporada estaba todo tan concentrado en cierta pequeñez que el meternos en algo tan grande desconcierta un poco.

Algo más grande que, además, implica un carácter relativamente menos episódico. Sí que hay algún episodio que funciona más "stand-alone" pero, por lo general, estamos ante un gran arco argumental. Todo esto apoyado por personajes magníficos apoyados por grandes incorporaciones (la Abby de Kaitlyn Dever es estupenda).

No me quiero, ni puedo ni debo, meterme en spoilers de lo que pasa en la temporada o en qué punto acaba respecto al juego pero sí que creo que debo decir que me ha pasado lo mismo que llegando al final de 'Daredevil: Born Again' (que termina justo la semana del estreno de esta temporada). Es llegar al cierre y tener la sensación de que estamos, claramente, ante una temporada dividida en 2.

No es que no tengamos un ciclo emocional magnífico y que argumentalmente pueda tener sentido cerrar ahí. No me meto ahí porque es una decisión artística como otra cualquiera. El problema es que deja la sensación de que estamos ante algo parcial, que no hemos tenido un "todo".

Insisto, más allá de las existencia o no de cliffhangers, giros y demás (habrá que mantener al espectador en vilo), la temporada termina y lo que podría haber sido redondo termina algo achatado. Sensación agravada por la brevedad de la temporada.

Siete episodios se antojan pocos y no sé hasta qué punto fue buena idea dividir 'The Last of Us Part II' en dos temporadas en vez de hacer una única temporada algo más larga (¿10-12 episodios?). Una tendencia que es frustrantemente habitual. Ahí tenemos otras (buenas) series como 'La diplomática', que básicamente parecen haber planteado argumentalmente una temporada de 22 episodios y la han dividido en tandas de seis.

Esto hace que creo que, más allá de todas las (muchas) virtudes que tiene y mantiene la serie, la temporada 2 'The Last of Us' no se sienta tan redonda como la primera. Dicho esto, vamos a tener de todo incluyendo, sí, hordas de infectados, arrasando con todo, grandes momentos de acción, tensión y por supuesto una actuaciones magistrales por parte de todo el reparto.

