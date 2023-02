Cuando 'The Last of Us' te sabe a poco: 4 películas geniales de ciencia ficción postapocalíptica que puedes ver en streaming

La serie del momento es 'The Last of Us' y desde HBO están sabiendo aprovechar muy bien el ritmo semanal de lanzamiento de los episodios para dejar con ganas de más al público. La parte negativa de ello es que habrá a quien le sepa a poco y pensando en ellos he querido hacer una selección de 4 películas geniales de ciencia ficción postapocalíptica que se pueden ver en streaming ahora mismo.

'Hijos de los hombres' ('Children of men', 2006)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam, Danny Huston.

Es la única que no me he podido resistir a incluir de todas las películas que fueron referencia directa a la hora de la creación del videojuego original. Ya no es solamente que sea una de las mejores obras de ciencia ficción de lo que llevamos de siglo XXI, es que además Alfonso Cuarón lo bordó a la hora de presentar un futuro desolado por la falta de nacimientos, tanto en el alucinante trabajo de ambientación como en una puesta en escena asombrosa, especialmente durante los planos secuencia. Y es que todo raya a un nivel altísimo y lo único que le faltó fue el apoyo del público.

'Logan' (2017)

Dirección: James Mangold. Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen

Una despedida difícil de superar para el superhéroe interpretado por Hugh Jackman. Habrá que ver qué piensan hacer exactamente con Lobezno en 'Deadpool 3', pero lo que sí tenemos por ahora es una magnífica película que gira sobre todo alrededor de la relación de su personaje con el que interpreta una inspiradísima Dafne Keen -lástima que nunca llegase a hacerse la secuela centrada en ella que nos prometieron en su momento-, la cual recuerda lo suyo a la de Joel y Ellie en la serie de HBO.

'Melanie, the girl with all the gifts' (2016)

Dirección: Colm McCarthy. Reparto: Gemma Arterton, Paddy Considine, Glenn Close, Sennia Nanua

Una estupenda versión alternativa de lo que cuenta 'The Last of Us', pues incluso también hay una niña que parece la última esperanza de la humanidad para frenar una enfermedad que convierte a sus víctimas en zombis sedientos de sangre. ¡Si es hasta un hongo lo que está detrás de todo! Con un gran trabajo de creación de este universo y un reparto impecable -tenéis también por ahí a Paddy Considine varios años antes de petarlo con 'La casa del dragón'-, aquí se ofrece una lectura más amplia de la humanidad a través de los personajes que rodean a la protagonista y ofrece una visión sencilla pero muy efectiva de este tema.

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place', 2018)

Dirección: John Krasinski. Reparto: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Un estimulante cruce de ciencia ficción y terror con el que John Krasinski nos lleva a un escalofriante y silente futuro en el que la única opción que parece posible para la supervivencia de la humanidad es pasar desapercibidos. Ya desde su rotundo arranque, 'Un lugar tranquilo' logra meter la intranquilidad en la mente del espectador, logrando funcionar tanto desde la intimidad de la familia protagonista como cuando todo explota en su tramo final. Y si os gusta, no os perdáis su notable secuela.

