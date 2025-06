Me acabo de enterar de que hay una secuela de 'Los Aristogatos' que acaba de resucitar 47 años después de su último número

Estamos demasiado acostumbrados a las secuelas Disney. Y es normal: a lo largo de los años, la profusión de las películas directas a vídeo hicieron que no existiera cinta sin su correspondiente continuación, precuela, spin-off o serie televisiva. Hay muy pocas que se hayan librado, y una de ellas es 'Los Aristogatos'. Por los pelos, eso sí: en 2005, Disneytoon (que se encargaba de las continuaciones en vídeo) ya había empezado a pergeñarla.

Nadie quiere ser ya gato jazz

De hecho, los ejecutivos de Disney habían decidido que, para llamar la atención del público, 'Los Aristogatos 2' debería dejar el estilo 2D y hacerse en CGI, contando la historia de la hija de Duquesa, Marie, en un crucero de lujo, mientras persigue a un ladrón de joyas. Por suerte para todos, Disneytoon fue cerrada por John Lasseter y el proyecto se canceló junto con otras secuelas de 'Pinocho', 'Dumbo', 'Chicken Little' y 'Descubriendo a los Robinson'. Mira, de esas que nos libramos.

Sin embargo, 'Los Aristogatos' sí que tiene una secuela... que muy pocos conocen. Se trata de 'The Aristokittens', que a lo largo de los años ha tenido dos vidas. La primera, que empezó en 1971, fue en formato cómic: duró 9 números (bueno, el primero estaba dedicado a O'Malley, el personaje secundario de la serie) y tenía a Marie, Berlioz y Toulouse, los hijos de Duquesa, haciendo travesuras y llegando a vivir crossovers con Dumbo, Chip y Chop o Pepito Grillo, entre otros personajes Disney. ¿Merece la pena leerlos? Bueno, depende de lo fan que seas de los personaje como para encontrar estos documentos casi extraviados de la historia.

Curiosamente, y aunque la cosa parecía estar acabada y amortizada, en 2022, 47 años después del último cómic, los Aristokittens volvieron a la carga con una colección de libros infantiles escritos por Jennifer Castle que en España aún no se ha publicado (ni probablemente lo haga). Por haceros una idea de por dónde van los tiros, en el primer libro, que transcurre justo después de la película (los cachorros dicen "No podemos volver a nuestra antigua rutina, ¡no después de todo lo que ha pasado!"), los hijos de Duquesa van por las calles de París y reabren una antigua cafetería dedicada solo a los animales, pero no pueden ponerse de acuerdo en cómo decorarla a solo un día de abrirla al público. Es para niños de 6 a 8 años, tampoco le podemos pedir la profundidad de 'El señor de los anillos', vaya.

'Los Aristokittens' ya ha publicado cuatro libros ('Bienvenidos al Creature Café', 'El gran concurso de galletas', 'La fantástica carrera de conejos' y 'El magnífico show de talentos') en los que los gatitos en cuestión tratan de sacar adelante su cafetería. Con un remake en acción real ya anunciado y Disney buscando a la desesperada series para Disney+... ¿Quién nos asegura que no vamos a tener pronto una versión audiovisual de 'Los Aristokittens'? ¡El espíritu de Disneytoon sigue vivo en la literatura!

