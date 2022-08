Todas las películas del universo 'El señor de los anillos' de Peter Jackson ordenadas de peor a mejor

El inminente estreno de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' nos trae de vuelta la Tierra Media al mundo audiovisual. Por ahora, las primeras opiniones de la serie de Amazon Prime Video son buenísimas, pero es lo que suele pasar siempre en estos casos, por lo que lo mejor será esperar hasta su estreno el próximo 2 de septiembre. Mientras tanto, siempre podemos recuperar las aportaciones al universo creado por Tolkien que hizo Peter Jackson.

A continuación os propongo un repaso personal a las seis películas que dieron forma a las trilogías de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit', ordenándolas todas ellas de peor a mejor. No creo que haya muchas sorpresas en lo referente a qué trilogía es superior a la otra, pero quizá sí os llevéis alguna sorpresa en lo referente al puesto que ocupan algunos de los títulos individuales. Sin más que añadir, vamos con ellos:

6) 'El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos' ('The Hobbit: The Battle of the Five Armies', 2014)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Luke Evans, Orlando Bloom, Aidan Turner, Evangeline Lilly, Lee Pace, Ryan Gage, Ken Stott, Graham McTavish, James Nesbitt, Jed Brophy

El gran error de esta trilogía fue convertir un simpático cuento infantil en una aventura épica en la misma línea de 'El señor de los anillos'. La película que más se resintió por ello fue precisamente una resolución ambiciosa en intenciones pero vacía y aburrida en resultados. Aún más aparatosa en lo visual que las dos anteriores, solamente con el personaje de Thorin logra en unos pocos momentos salirse de la mediocridad reinante. Después esto, reconozco que tenía cero ganas de volver a tener nada que saber sobre la Tierra Media.

5) 'El Hobbit: Un viaje inesperado' ('The Hobbit: An Unexpected Journey', 2012)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, Aidan Turner, James Nesbitt, Dean O'Gorman, Peter Hambleton, Stephen Hunter, John Callen, Adam Brown, William Kircher

Peter Jackson lo tenía poco menos que imposible para estar a la altura. Se había sacado de la manga un milagro cinematográfico en forma de trilogía de 'El señor de los anillos' y aquí quiso repetir la jugada con un material poco idóneo para ello. Y es una pena, porque Martin Freeman es todo un acierto como Bilbo y logra que no realmente quiere vivir una aventura junto a él. El problema es que todo se alarga más de la cuenta cuando de aquí podría haber salido una muy buena película de unos 80-90 minutos -y ya soy generoso de más con el metraje- en lugar de un espectáculo irregular de casi 3 horas.

4) 'El Hobbit: La desolación de Smaug' ('The Hobbit: The Desolation of Smaug', 2013)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen, Aidan Turner, Luke Evans, Evangeline Lilly, Ken Stott, Orlando Bloom, Graham McTavish, James Nesbitt, Cate Blanchett, Jed Brophy, Stephen Hunter.

Un buen pasatiempo que combina la aventura de Bilbo con una mayor vocación de precuela de 'El señor de los anillos'. Las idas y venidas en los diferentes frentes hacen que todo sea más ágil, los personajes respiran algo más en lugar de tener simplemente que llenar minutos de más -aunque algo de eso hay, no nos engañemos- y Smaug es un gran acierto. A cambio, sigue siendo demasiado larga y no deja de ser una película de transición pensada para estirar de más el material de base, pero como entretenimiento "menor" es la más disfrutable de esta trilogía.

3) 'El señor de los anillos: Las dos torres' ('The Lord of the Rings: The Two Towers', 2002)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, Bernard Hill, Miranda Otto, David Wenham, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Christopher Lee

Aquí es donde la cosa empieza a ponerse más complicada. No culpo quien incluso considere 'Las Dos Torres' la mejor de la trilogía, pues su arranque es de lo más dinámico a la hora de solucionar tramas de 'La Comunidad del Anillo' y abrir otras nuevas -aunque no hay mayor acierto que la llegada de Gollum-, por no hablar del increíble espectáculo que sigue siendo a día de hoy la Batalla del Abismo de Helm. En mi caso lo que la sitúa un poco por debajo de las otras dos es su tramo central, donde su poder de fascinación decae ligeramente en algunos frentes, en parte porque deja claro su condición de película puente.

2) 'El señor de los anillos: El retorno del rey' ('The Lord of the Rings: The Return of the King', 2003)

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Andy Serkis, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, John Noble, Miranda Otto, David Wenham, Bernard Hill, Billy Boyd, Dominic Monaghan

Un cierre épico y satisfactorio para la trilogía. Es verdad que altera el final original de la novela de Tolkien para acumular varios desenlaces, pero vista de nuevo hace poco creo que yo mismo exageré mucho en lo referente a esos epílogos, cuyo peso es menor del que recordaba -motivo por el cual ha acabado subiendo de la tercera a la segunda posición-. Y además, funcionan mejor que todo lo referente al Saneamiento de la Comarca, de mis cosas menos favoritas del original literario. Además, todo lo anterior roza lo sobresaliente, incluyendo multitud de escenas para el recuerdo y un gran cierre para el arco de la mayoría de sus personajes.

1) 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo' ('The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring')

Dirección: Peter Jackson. Reparto: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Sean Astin, Sean Bean, John Rhys-Davies, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Liv Tyler, Ian Holm

Ya era mi favorita en el momento de su estreno y el revisionado de la trilogía hace unas semanas lo confirmó. No es solamente que introduzca una aventura de forma memorable, midiendo los momentos más pausados para que conozcamos a los personajes con las diferentes amenazas a las que tienen que hacer frente -todo el tramo de Minis Tirith es una absoluta maravilla-, es que sienta las bases para conseguir lo que considero que es la clave definitiva para que la trilogía funcione tan bien al asentar los vínculos entre sus protagonistas de tal forma que realmente se sienten casi como una familia pese a su procedencia de lo más diversa. Ese gancho emocional lo recogieron luego con acierto 'Las Dos Torres' y 'El Retorno del Rey', pero nunca brilló tanto como aquí.

