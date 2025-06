Sólo aguantó 6 episodios. Este reality fue tan terrible que fue cancelado sin piedad y acabó convertido en carne de cañón para parodias

El pozo de los realities dosmileros es oscuro y alberga horrores. Si bien hay programas rocambolescos que aguantaron varias temporadas en antena, hay otros que fueron demasiado hasta para la época. 'Are you hot?' buscaba a la persona más sexy de EE.UU. y no tardó en ser cancelado por lo terrible que era todo.

Ser o no ser (sexy)

La obsesión por la belleza (o la falta de ella) es algo que caracterizaba muchas series, películas y programas de hace años (ahora también, aunque al menos se haya abierto el debate sobre cómo se construyen estas ideas), hasta puntos realmente delirantes.

'Are you hot? The Search for America's Sexiest People' se estrenó en la ABC en 2003 y, tal como reza su título completo, era un reality cuyos concursantes acudían para demostrar que eran tan guapos como creían ser y ganar 50.000 dólares. Dichos participantes acudían con ropa apretada, la camisa abierta o directamente en ropa interior para que el público y los jueces "admirara su belleza".

Lorenzo Lamas y su puntero láser

Presentado por JD Roberto y con un plantel de jueces compuesto por el actor Lorenzo Lamas, la modelo Rachel Hunter y el estilista Randolph Duke, el concurso dividía EE.UU. en cuatro zonas entre las que buscar a los hombres y mujeres más sensuales, y los hacían desfilar con los chillidos (o abucheos) de la gente que acudía como público de fondo.

En las valoraciones, los jueces analizaban su belleza e incluso señalaban con un puntero láser las partes del cuerpo de los concursantes que no les gustaban (ugh). Al final de cada presentación, se iluminaba uno de los dos letreros de neón gigantes que tenían detrás (en un ponía "HOT" y en el otro "NOT") en función de la decisión del jurado.

Cuando ya solo quedaban los finalistas, los espectadores votaban desde la web del canal para decidir quién era el más sexy de todos. Su primera y única ganadora fue una tal Chantille Boudousque, que incluso llegó a aparecer en pequeños papeles en 'Cellullar', Diary of a tired black man' y en la serie 'The help' antes de desaparecer del panorama audiovisual.

Como habréis deducido, el espectáculo fue tan lamentable que no pasó de la primera temporada y fue cancelado a los seis episodios, debido "a los bajos índices de audiencia y a la reacción negativa de los espectadores".

No tuvo demasiada relevancia en su momento, más allá de ser parodiado en el 'Saturday Night Live' en un sketch de animación titulado 'Am I hot?', que se burlaba de la forma de juzgar de Lamas y los concursantes eran dibujos animados como Cenicienta, Popeye, Tarta de Fresa, Marvin, el Marciano e incluso un Transformer.

Olivia, Pablo Mármol o Yosemite Sam compitiendo por ver quién era más sexy en la parodia de 'SNL'

El programa ni siquiera pudo hundirse silenciosamente en el olvido, ya que antes tuvo que lidiar con la demanda del productor Howard Stern, que les acusó de plagiar ideas de una sección de su programa de radio e incluso el numerito del puntero láser. Tras su cancelación, llegaron a un acuerdo y la sangre no llegó al río.

En Espinof | 10 scream queens enfrentándose por un papel en 'Saw'. Así era el extraño reality en el que James Gunn participó antes de saltar a la fama con Marvel y DC

En Espinof | Las mejores películas de Disney de todos los tiempos