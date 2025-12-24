El rodaje de 'Avatar 4' pende de un hilo, y James Cameron asegura que "primero tenemos que sacar algo de dinero con esta"

No se puede decir que James Cameron no haya dejado bien claro, a lo largo de la presentación de 'Avatar: Fuego y ceniza', las condiciones que tenían que ocurrir sí o sí para seguir con la saga: básicamente, dar beneficios recaudando una salvajada de dinero (hay quien dice que un mínimo de 1000 millones, hay quien dice que algo más, pero la cifra es pura especulación). De momento, la película lleva casi 400 millones en todo el mundo en apenas cuatro días, y la única duda es hasta dónde llegará su poder.

Avatar: Éxito y secuelas

De todas maneras, el director está más cauteloso que nunca al hablar del futuro de Pandora. "Nous verrons" ("Ya veremos" en francés), le ha dicho a Variety al respecto, mucho más meditabundo de lo habitual. "Nos estamos adelantando porque, primero, tenemos que sacar algo de dinero con esta. Cada vez que estrenamos, tenemos que volver a demostrar la viabilidad de este loco proyecto". De momento parece que se ha estrenado peor que 'Avatar: el sentido del agua', pero su camino solo acaba de empezar.

El mundo ha cambiado. Todos sabemos las estadísticas, dónde está el estreno en cines. Ha sido un mal año. Está empezando a mejorar con un par de estrenos recientes: 'Wicked 2' lo ha hecho bien, y 'Zootrópolis 2' lo está haciendo bien. Así que veremos.

Con las fiestas navideñas encima de nosotros, lo lógico es que la tercera entrega de 'Avatar' suba aún más, y se mantenga un buen tiempo en el número 1 a nivel mundial. Cameron, de hecho, ya se ha relajado un poco tras el estreno: "Es un buen primer paso. La gente está respondiendo bien. No la he visto con un público grande antes de la premiere, porque hemos hecho pequeñas proyecciones para prensa, y no voy a esas". ¿Será suficiente para justificar uno de los presupuestos más millonarios de la historia del cine? El tiempo lo dirá.

