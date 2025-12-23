'Reunion' transforma el silencio en un arma. Una serie incómoda (y muy corta) sobre la culpa y la violencia

En muchos aspectos, 'Reunion' podría describirse como un thriller británico relativamente convencional. Tenemos a un protagonista que sale de prisión tras cumplir una larga condena por el asesinato de su amigo de la infancia. Es un crimen que confesó pero que nunca ha explicado. Y por otro lado, su esposa murió mientras él estaba encarcelado y, al recuperar la libertad condicional, intenta volver a conectar con su hija Carly mientras se ve arrastrado por una búsqueda de venganza que amenaza con devolverlo a la cárcel.

Sin embargo, bajo esa premisa que podríamos reconocer en otras muchas series, se esconde algo diferente. 'Reunion' no solo cuenta una historia de culpa, violencia y silencios, sino que se articula desde una perspectiva poco habitual en la ficción televisiva: la de una comunidad sorda que habita un mundo diseñado para oyentes. Escrita por el guionista sordo William Mager y protagonizada por intérpretes sordos y oyentes, la serie convierte la comunicación y el fracaso de la misma en el verdadero motor narrativo.

Dos mundos en el centro de un thriller

El universo de 'Reunion' se construye a partes iguales entre el mundo de los qu son oyentes y el de las personas sordas. Daniel Brennan (Matthew Gurney) y el propio Matthew Gurney son sordos de nacimiento, al igual que Miri (Rose Ayling-Ellis), la hija de Ray y la serie alterna de forma natural la lengua de señas británica (BSL) y el inglés hablado, creando una narrativa bilingüe que refleja con honestidad las fricciones de vivir en una sociedad que no está preparada para aquellos que no oyen.

Esa tensión se manifiesta desde el principio, porque incluso en su entrevista a la salida de prisión, el sistema le falla a Daniel. Su agente de libertad condicional olvida contratar a un intérprete de lengua de signos y la conversación se convierte en una sucesión absurda de gestos inútiles. No es un error puntual, sino una constante que marca toda la serie. La falta de comunicación efectiva, la dependencia de intérpretes y el riesgo de que una seña mal entendida cambie por completo el significado de una frase atraviesan cada relación y cada conflicto.

A medida que avanza la trama, esta serie producida por la BBC revela que hay mucho más bajo la superficie. Los flashbacks fragmentados apuntan a traumas no resueltos desde la infancia y a una verdad que Daniel es incapaz de expresar. Mientras la viuda de Ray (Anne-Marie Duff) busca respuestas desesperadamente y Stephen (Eddie Marsan), su nueva pareja y ex policía, presiona para que Brennan vuelva a prisión, la pregunta de qué oculta Daniel se entrelaza con otras más incómodas.

Ojalá más protagonistas como Daniel Brennan

Hay pocos protagonistas como Daniel Brennan, una figura ambigua desde el primer momento, corpulento, de mirada intimidante y emocionalmente volátil. Su sordera no es un rasgo accesorio, sino el núcleo del personaje, y poco a poco se alimenta su desconfianza, su ira contenida y sus estallidos de violencia, pero también su vulnerabilidad. La serie convierte esa sordera en una metáfora más amplia sobre la incapacidad que tienen muchos hombres de comunicar el dolor y enfrentarse a los traumas.

Y todo esto funciona gracias a una interpretación central extraordinaria. Matthew Gurney es toda una revelación, porque sin apenas hablar construye a un personaje lleno de capas y contradicciones. Su rostro expresa duelo, rabia, amor y culpa con una intensidad que sostiene toda la serie.

Al final, 'Reunion' no es una experiencia cómoda ni sencilla, porque nos exige atención, empatía y compromiso. Pero precisamente por eso resulta tan emocionante, porque es un drama de apenas cuatro episodios que no suaviza sus aristas y que demuestra que contar una historia desde los márgenes puede hacerla infinitamente más rica.

La tenéis en Filmin.

