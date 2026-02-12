El tratamiento contra el cáncer de James Van Der Beek dejó a su familia sin blanca. En 18 horas, los fans han recaudado más de 1 millón de dólares

Anoche nos acostábamos con la trágica pérdida de James Van Der Beek, actor que marcó toda una generación y que se iba demasiado pronto (48 años) tras una larga batalla con un cáncer colorrectal. Una enfermedad que, tal como funciona la sanidad en Estados Unidos, no solo supone el desgaste emocional, de salud, de ánimos y de todo... también una bancarrota económica.

Algo que han querido subsanar los amigos de la familia abriendo un GoFundMe para ayudar a que la mujer del actor, Kimberly, y sus seis hijos puedan salir del paso tras quedarse sin blanca. Así se describía en la web de crowdfunding el usuario Jason K:

«El coste del cuidado médico de James y la lucha extendida contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para quedarse en su casa y asegurar que los niño puedan continuar su educación y mantener alguna estabilidad durante este tiempo de dificultad increíble.»

1,3 millones de dólares

La respuesta ha sido abrumadora. En las 18 horas desde que se abrió la financiación, los fans y amigos del actor han recaudado 1,3 millones de dólares de un objetivo inicial de 300 000. En lo que escribo estas líneas, el objetivo ha pasado a ser de 1,5 millones y han contribuido más de 25 mil personas.

No es la primera vez que la familia tuvo que recurrir a buscar financiación para el tratamiento del cáncer del actor. Hace apenas dos meses, el propio James Van Der Beek subastó varias piezas de memorabilia tanto de 'Dawson crece' como de 'Varsity Blues'. Entre esas piezas, su icónica camisa de franela o la gargantilla que Dawson regaló a Joey para el baile de graduación.

