El creador de 'El caballero de los Siete reinos', sobre por qué los episodios son tan cortos: "No estamos haciendo misiones secundarias de Dunk y Egg"

Reconozco que me llevé tremenda alegría cuando pude ver por primera vez 'El caballero de los Siete Reinos' y me topé con que los episodios duraban poco más de media hora. En unos tiempos en los que algunas series sacan pecho de que duran tanto como un largometraje, ver que esta iba a durar lo que dura fue todo un bálsamo.

Esto, unido a que son seis episodios, hace que la nueva entrega del universo de 'Juego de tronos' se pueda ver en un santiamén y que no tengamos paja innecesaria. De hecho esa ausencia de "paja" es el motivo principal que el creador Ira Parker ha desvelado en torno a la agradecida duración de la serie.

Fieles a Martin

«Creo que [George R.R. Martin] dijo la frase "adaptación fiel" unas cuatro veces en sus tres primeras palabras», bromea Parker en una entrevista a GQ. El guionista asegura que el autor adora las historias de 'El caballero errante' y que a él mismo le gustaba mucho tal cómo están escritas:

«Me gustan esas historias tal como están presentadas. Me gusta el tono en el que están presentadas. Estábamos en sintonía. El resto era "¿Dónde vamos a rellenar esta serie?" Evidentemente, estas novelas cortas son bastante finas, incluso para ser "novellas". Creo que la publicación original de 'El caballero errante' eran unas 84 páginas.»

Con un material tan parco y la premisa de hacer una adaptación lo más fiel posible, Parker se temía que desde HBO le pidiese hacer una serie de diez episodios de una hora cada uno. Pero la posibilidad de hacer algo más corto fue toda una bendición:

«El que podamos hacer seis episodios de 30 minutos cada nos permite ser más compactos y dar algo que es una delicia», defiende Parker, quien reconoce además que tener esa estructura en mente «medio convenció a George de que esto podría ser una serie de televisión bien [hecha].»

A partir de ahí, Parker asegura que lo primordial era no alargar ni estirar pero que sí que fue necesario hacer algunos cambios que surgían de manera natural, como darle más protagonismo a Lyonel Baratheon, conocer más a alguno de los de Juicio de los Siete antes y similares.

Lo que está claro es no irse por las ramas: «No estamos haciendo ninguna misión secundaria extraña con Dunk y Egg. La escribimos como si George hubiera escrito un libro de 300 páginas», concluye Parker.

