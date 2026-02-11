Silenciosamente, Marvel ha presentado un nuevo villano en 'Wonder Man'. Lo han cambiado todo en el proceso

El que 'Wonder Man' no haya sido una serie de superhéroes al uso, no quiere decir que desde Marvel no hayan aprovechado la ocasión para presentarnos algo que podría ser útil en el futuro de la franquicia de Disney. Tanto es así que para los fans de los cómics no ha pasado nada desapercibido que en la serie hayamos tenido algo de conflicto familiar en la casa de Simon Williams.

Podríamos decir que, silenciosamente (en el sentido de no darle mucha importancia), Marvel ha presentado a todo un villano de los cómics. Su nombre clave: Segador; su identidad real: Eric Williams. Sí, el hermano de Simon (Yahya Abdul-Mateen II) interpretado por Demetrius Grosse en la serie de Disney+ resulta en los cómics un peligroso villano.

Eso sí, en el proceso (y por el mismo argumento de la serie) de trasladar a la pantalla al hermano de Simon, lo han cambiado casi todo. Algo que, por otra parte, es bastante habitual en la traslación al Universo Cinemático Marvel. Si bien se mantiene cierta rivalidad entre los dos y cierto mismo punto de origen (el incendio en casa de los Williams), podríamos decir que el personaje del cómic y el de la serie comparten nombre, apellidos y poco más.

Eric, la bala perdida

En la casa de los Williams, Eric siempre fue la oveja negra, la bala perdida. Cuando era pequeño, Eric se puso a jugar con productos químicos de su padre, provocando un grave incendio. Desde entonces, Simon decidió cuidar de él (vamos, prácticamente una inversión de lo que vemos en la serie). En lo que fueron creciendo, Simon se hizo con el control de la empresa familiar; mientras que Eric se convirtió en gangster de Maggia.

Paradójicamente, quien acabaría en la cárcel fue Simon al malversar fondos de su empresa. Este había pedido ayuda a Eric para intentar sobrevivir a la competencia, Stark Industries. Salió mal. Sin embargo Simon sería liberado por el Barón Zemo (bueno, fue Encantadora la que encantó a los guardias y pagó la fianza) con la idea de darle poderes (vía rayo de iones) e infiltrarle en la mansión de los Vengadores. El tener poderes y la inquina que tenía a Tony Stark, por entonces creído "jefe" de Iron Man, fue determinante para aceptar el plan.

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo. Y aquí es cuando llega el origen de Eric como el Segador. Consumido por la culpa y con espíritu de venganza, a través de sus contactos contactó (valga la redundancia) con Chapucero, quien le proporcionó su famosa guadaña y se fue a pelear (y casi derrotar) con los Vengadores.

No me voy a detener demasiado en ello, pero el Segador tuvo mucho que ver en la resurrección de Wonder Man, ya que Simon no estaba muerto sino que los cambios mutagénicos de su organismo al someterse al tratamiento de Zemo le habían mantenido con vida pero en un estado de coma profundísimo. Algo que, entre otras cosas, propició que Ultrón usase sus ondas cerebrales para crear a Visión. El caso es que Eric Williams no pararía hasta resucitar a su hermano, recurriendo incluso al vudú para ello.

Acciones y aventuras aparte, creo que Eric Williams es uno de los villanos más llamativos estéticamente de toda Marvel. Y es que sus apariciones siempre son icónicas. Ahora habría que ver si logran manejarlo bien para convertir a un ejecutivo de una empresa de seguros en un villano. Pero aquí estaré esperando.

