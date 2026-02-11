'Send Help' estuvo a punto de ser una película directa a streaming. Por suerte, Sam Raimi lo impidió

Hubo un tiempo catastrófico, justo después de la pandemia, donde prácticamente todas las películas de estreno, por defecto, se pensaban directamente para el streaming, dejando en salas de cine tan solo el indie que buscaba una oportunidad y el blockbuster al que no le quedaba más remedio que pagar el peaje de la pantalla grande. Y, aunque las cosas han cambiado y nivelado con los años, aún hay algunos directores que han tenido que luchar para demostrar que merecen ser proyectadas. El último, el mismísimo Sam Raimi.

Manda ayuda para hacerles entrar en razón

Personalmente, me resulta increíble que hasta el director de 'Posesión infernal', 'Spider-man' y 'Arrástrame al infierno' tenga que luchar para ver su película en salas de cine, pero en estas estamos. 'Send Help', según le ha contado el propio director a TheWrap, cambió mucho después del COVID: "En aquel momento me dijeron 'No podemos estrenarla en cines. Podríamos hacerla como una película de presupuesto más bajo para streaming'". Raimi se negó en rotundo, y le dijo lo siguiente a los mandamases de Sony.

No quiero parecer snob, pero estoy diseñando esto como una experiencia para el público. Quería que la interacción del cine hiciera que funcionara, porque sé lo que pasa y lo necesito. Diseño mis películas para que se proyecten en el cine ante el público. De verdad. Creo que es un enfoque diferente.

Cogió su guion y sus ideas y llamó a la puerta de Fox, que, al fin y al cabo, formaba parte de Disney, para quienes acababa de hacer 'Doctor Strange en el multiverso de la locura': "Lo consideraron y finalmente dijeron: 'Sí, vamos adelante con ello'. Y el proceso de desarrollo volvió a empezar, porque ellos tienen sus opiniones y necesidades". De hecho, el director afirma que el estudio le dio algunas notas sorprendentes, como que "querían más energía, más indignación". Y estuvo encantado de dársela, claro está.

De hecho, sucedió algo raro, según Raimi, y es que "nos apoyaron y sus notas fueron realmente buenas. Nunca antes me había pasado algo así en un estudio. Fueron muy valientes al dar este paso. Eran conscientes de que era un paso peligroso, y dijeron: 'Normalmente ahora solo hacemos secuelas o títulos de franquicias'". ¿Salió a cuenta? Por supuesto que sí. Con sus 40 millones de presupuesto, ya ha recaudado 53 en todo el mundo, y lleva camino, después de dos semanas siendo el número 1 en Estados Unidos y convertirse en un pequeño fenómeno, de dar beneficios antes de su paso a las segundas ventanas del VOD y el streaming.

Quizá peque de ingenuo, pero quiero pensar que estos dos primeros meses de 2026 están demostrando en Hollywood que hay vida más allá de las grandes franquicias, y pueden triunfar también con película originales de mediano presupuesto que llenen sus arcas, aunque no sea con números enormes. Al fin y al cabo, todo va por ciclos: si acabamos de entrar en la era de la coexistencia de las películas de mil millones con las de presupuestos más bajos (y beneficios más altos), bienvenida sea.

