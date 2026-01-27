'Send Help' es una salvaje gozada de Sam Raimi. La película de terror perfecta para todos los que odien a sus jefes y quieran verles sufrir

Sam Raimi es uno de los grandes nombres del cine de terror moderno, pero lo cierto es que hasta ahora teníamos que remontarnos hasta 2009 para encontrar 'Arrástrame al infierno', su última aportación en la gran pantalla al género que le lanzó a la fama. Por suerte, eso cambia este 30 de enero de 2026, fecha elegida por Disney para el estreno de 'Send Help'.

Lo cierto es que Raimi anunció por primera vez que iba a ocuparse de 'Send Help' en 2019, pero el proyecto fue aplazado en beneficio de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura'. No hay mal que por bien no venga, pues eso le permitió trabajar con Rachel McAdams en la película de Marvel, algo que seguro ayudó lo suyo a que ella confiase en Raimi para encabezar este genial pasatiempo, especialmente recomendable para todos aquellos que odien a sus jefes y les gustaría tener la oportunidad de ajustar cuentas con ellos.

Una fiesta con una extraordinaria Rachel McAdams

Tras un arranque modélico que sienta a la perfección las bases tanto de lo que caracteriza la actitud de los dos protagonistas como la relación entre ellos, Raimi se sumerge de lleno en una aventura que indaga en las dinámicas de poder, pero siempre con un espíritu lúdico que le sienta de fábula a 'Send Help'. Para ello encuentra a su mejor aliada en una McAdams pletórica que aporta todo lo que su Linda Liddle necesita de ella.

Desde el primer momento queda claro que McAdams se va a entregar de lleno a un personaje en el que inicialmente se juega mucho con la idea de la vergüenza ajena, dando pie a situaciones en las que uno incluso quiere apartar la mirada por lo evidente que es que está metiendo la pata. De paso, Raimi establece las bases de cómo será luego la vida en esa isla en mitad de ninguna parte de forma ágil y sencilla, valiéndose sobre todo para ello de ese adictivo programa que es la versión norteamericana de 'Survivor'.

Ya en esos primeros minutos se nota lo expresiva que puede llegar a ser la puesta en escena de Raimi, quien luego volverá a ello para dar pie a ciertos excesos que otros muchos directores habrían obviado o abordado fuera de plano. Aquí la violencia llega acompañada de una explosión de gore que incluso sirve para matizar algunos elementos menos satisfactorios como algunas creaciones digitales francamente mejorables.

Luego la película gira sobre todo alrededor de la relación entre los personajes de McAdams y Dylan O'Brien, con una dinámica condenada a ir cambiando a medida que vamos descubriendo qué es lo que está pasando realmente en esa isla. Ahí el guion de Damian Shannon y Mark Swift, a quien también debemos el libreto de la gozosa 'Freddy vs. Jason', va administrando con acierto todos los pequeños cambios que van produciéndose hasta que todo estalla en un final modélico e inmejorable.

Lo que nos queda en este salvaje viaje es una aventura que tiene mucho de ajuste de cuentas y que en ningún momento esquiva un matiz cómico que añade un toque extra de mala leche al resultado final. Habrá quien se valga del comodín fácil de etiquetar a los personajes como planos para echar todo por tierra, pero lo cierto es que tampoco necesitamos más de ellos para dejarnos llevar por dos personajes que simplemente podrían ser odiosos y acaban siendo dos regalos tanto para los actores como para el espectador. Y es que claro que ella brilla con luz propia, pero a cambio O'Brien ofrece el contrapunto perfecto.

Eso sí, hay que asumir desde el principio que 'Send Help' es una película marcada por el exceso. Creo que la forma de mostrar el accidente aéreo ya debería zanjar cualquier duda al respecto, pero es que Raimi es en todo momento constante al respecto. Todas las situaciones están además marcadas por un enfoque ligeramente retorcido que salta por los aires en cuanto tiene la ocasión.

Por mi parte, la única queja es que a partir de cierto momento hay unos minutos en los que quizá da un poco vueltas sobre lo mismo y que un giro en concreto no me parece tan afortunado como el resto. La cuestión es que uno se lo pasa tan bien y te deja tan buen sabor de boca al final que lo único que queda es aplaudir que haya películas así, que tampoco es que abunden precisamente durante estos últimos años...

