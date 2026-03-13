La secuela de 'Jujutsu Kaisen' ha convertido a Yuji Itadori en el nuevo Ryomen Sukuna, aunque deja la puerta abierta a crear un mundo mucho mejor

Como 'Jujutsu Kaisen' no era suficiente para Gege Akutami, decidió marcarse una secuela ambientada varias décadas en el futuro, con toques de ciencia ficción y cediéndole los pinceles del dibujo a Yuji Iwasaki.

Con 'Jujutsu Kaisen: Modulo' cambiábamos de protagonistas con Yuka y Tsurugi, los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, al frente de la historia uniendo fuerzas con un alienígena llamado Maru para defender la Tierra. Pero Akutami tampoco ha querido dejar del todo de lado a Yuji Itadori.

¡Este artículo contiene spoilers sobre el final de 'Jujutsu Kaisen: Modulo!

Una (casi) eternidad por delante

Una de las grandes preguntas que nos han acompañado durante gran parte de 'Jujutsu Kaisen: Modulo' era qué había ocurrido con Itadori, y la verdad es que se ha hecho de rogar hasta el último tramo. Aunque una vez que ha entrado en acción, ha demostrado que la espera mereció la pena y que ahora Itadori es sin duda el hechicero más poderoso del mundo.

Aunque estos poderes vienen con una de cal y una de arena, ya que ahora Itadori es prácticamente inmortal y ha dejado de envejecer al ritmo de un humano normal. Esto tiene unas consecuencias muy tristes por delante, ya que no hace más que ver morir a sus amigos, pero también se ha convertido en una suerte de Ryomen Sukuna y su opuesto a la vez.

Itadori parece destinado a convertirse en un Objeto Maldito él mismo, siguiendo los pasos del Rey de las Maldiciones. Y es que cuando finalmente muera, en un futuro muy lejano, el propio Itadori podría ser consumido de manera similar a Sukuna e "invadir" el cuerpo de un huésped.

Pero como sabemos, sus personalidades y sus filosofías son completamente opuestas. Así que mientras que el huésped de Sukuna es un peligro andante que podría traer de vuelta una fuerza terriblemente destructiva y malévola, el huésped de Itadori podría ser un paladín del lado de los hechiceros para seguir protegiendo la Tierra a través de los siglos.

Aunque todavía queda mucho para llegar hasta allí. Por ahora Itadori ha decidido salir de su exilio y seguir haciendo lo que mejor se le da, seguir ayudando a quienes se crucen por su camino para hacer el mundo un poquito mejor día a día. Si termina convirtiéndose en un Objeto Maldito, por lo menos nos deja un legado que ya querrían muchos.

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