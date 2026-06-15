Esta noche en TV, acción brutal, directa y sin contemplaciones de la vieja escuela con dos expertos en el género

Aunque se pueda reprochar a Hollywood su tendencia a espectáculos vacíos y con poco riesgo o fuerza en su cine de acción, esta nunca desaparecerá realmente del cine contemporáneo. No mientras siga existiendo un circuito alternativo, que desde la limitación presupuestaria, el directo a vídeo y el compromiso extremo, consigue cañonazos como ‘Justicia letal’ (’Close Range’).

A distancia muy cercana

Acción brutal, directa y sin contemplaciones de la vieja escuela de la factoría de Scott Adkins, una de las últimas estrellas de verdad en actitud del cine de acción moderno. El actor se junta de nuevo con un cineasta de recorrido en el género y la serie B como Isaac Florentine para hacer este brutal thriller que se puede ver hoy en televisión a través de Squirrel a partir de las 22:01 (también en streaming a través de Amazon Prime Video y de Filmin).

El veterano combatiente Colton MacReady decide actuar al margen de la ley para rescatar a su sobrina de las zarpas de un poderoso cártel de la droga. En el proceso se lleva sin saberlo un dispositivo USB que le enfrentará no sólo a dicho cártel sino a un equipo policial corrupto. Así, el soldado experto en combate se verá involucrado en una lucha sin cuartel al sur de la frontera.

No hay mucha trampa ni tampoco demasiado cartón aquí. La premisa de ‘Justicia letal’ se ve tremendamente escueta desde fuera, y el desarrollo del mismo es prácticamente inexistente. Eso es porque el esfuerzo se pone en una escenas de acción de apabullante contundencia, tan espectaculares como terrenales incluso en su punto exagerado.

Es realmente a lo que se viene aquí cuando uno es realmente cafetero del cine de acción, y Adkins no sólo lo comprende sino que lo profesa como una auténtica religión. Florentine es un socio efectivo para ello, colaborando con el actor en previas franquicias que involucraban lucha profesional o ninjas, optando aquí por un thriller explotativo que también es explosivo.

No es su colaboración más redonda, pero hace las delicias a ratos para los que se deleitan en tiroteos bien planteados y peleas contundentes rodadas con suficiente cercanías. Y patadas bien dada. Eso tiene por doquier gracias a un Adkins que da a menudo motivos para ver cuál va a ser su siguiente desmadre.

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