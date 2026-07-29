Hace 116 años, Hollywood fingió la muerte de una actriz para tener más éxito con sus películas y crear a la primera estrella del cine

El 19 de febrero de 1910, la actriz Florence Lawrence descubrió que estaba muerta en el periódico, mientras leía su obituario de camino al trabajo. Un titular extravagante anunciaba su trágico final bajo las ruedas de un un automóvil a toda velocidad. La historia era obviamente mentira, pero lanzó la carrera de Lawrence a un frenesí publicitario que la convirtió en una estrella de la era del cine mudo.

Su nombre se hizo familiar, en un momento en que la mayoría de los actores de cine ni siquiera recibían créditos por su trabajo en pantalla, eran simplemente rostros anónimos. Por ello, a Lawrence a menudo se le llama la "primera estrella de cine", y todo fue gracias a una defunción fabricada. Piensa en los montajes de parejas hechas al efecto y otras artimañas mucho más ingenuas y compara con matar a una actriz.

Cómo se crea a un estrella de cine

Antes de su muerte y resurrección, Florence Lawrence ya había protagonizado más de cien cortometrajes y había trabajado en el circuito de vodevil. Era una trabajadora de estudios estadounidenses como Vitagraph Company y Biograph, que acabaría sacando las obras de DW Griffith, donde aparecería la actriz en 1908, en comedias como 'Mr and Mrs Jones' del estudio. Su popularidad creció y se le empezó a llamar "la chica Biograph", ya en aquel entonces no se acreditaban los nombres de sus actores.

Esto hizo que solicitara varias veces al estudio que aumentara su salario, pero la despidieron. Luego fue contratada por Carl Laemmle para Independent Moving Pictures Company, un estudio más pequeño pero con grandes planes para su fichaje, tratando de capitalizar su popularidad con un bombardeo mediático estratégico y un clímax escandaloso, dispersando rumores de su muerte, en versiones que decían que un tranvía la atropelló.

El anuncio para desmentir el falso rumor

Laemmle respondió con una ahora famosa "corrección" que se publicó en periódicos comerciales con el título "Os hemos clavamos una mentira", junto a una foto de Lawrence y un texto que insistía en que la actriz estaba viva y bien, y que estaba a punto de protagonizar las nuevas funciones de IMP The Broken Oath y Time-Lock Safe. La supuesta indignación de Laemmle por la mentira no se sostiene y los historiadores le acreditan haber iniciado el rumor él mismo.

El primer fenómeno fan

La corrección era principalmente publicidad oportunista, y para disipar aún más los rumores de muerte, IMP envió a Lawrence a St. Louis con otro actor del estudio, King Baggott, para hacer las convenientes apariciones públicas, recepciones y discursos en varios lugares de la ciudad. Esto resultó en un verdadero fenómeno fan por Lawrence que se confirmó en su visita a Union Station, en donde la gente apasionada acabó arrancándole los botones de su abrigo y su sombrero.

Lawrence ya era oficialmente una celebridad, logró ganar 1.000 dólares a la semana en IMP y, sin embargo, se quedaría en el estudio menos de un año, saltando a otro y finalmente comenzando su propio estudio de producción, Victor Company, con su esposo Harry Solter en 1912, mientras administraba una tienda de cosméticos e incluso inventar un precursor de la señal de giro del automóvil, cuando no estaba haciendo películas.

La noticia de su muerte, esta vez real

El golpe publicitario del engaño de su muerte no duró mucho y la fama de Florence Lawrence comenzó a decaer a mediados de la década de 1910, cuando se separó de Solter y su productora fue absorbida por la última empresa de Laemmle... Universal Pictures. Como se narra en la película 'Babylon', fue una de esas estrellas que lo pasó mal tratando de encontrar trabajo en la transición al cine sonoro.

En diciembre de 1938, fue encontrada muerta en su apartamento con una nota dirigida a sus compañeros de cuarto: “Estoy cansada. Espero que esto funcione. Adiós, mis queridos. No pueden curarme, así que lo dejaremos así”. Lawrence fue enterrada en el Hollywood Forever Cemetery, su lápida dice "La primera estrella de cine".

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