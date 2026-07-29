Las escenas postcréditos de 'Spider-man: Brand New Day' y cómo se conectan con 'Vengadores: Doomsday' y el futuro del Trepamuros

Confieso que, 18 años después de empezar la moda de las escenas post-créditos, creí que el público ya sabía de sobra que en las películas de Marvel (y hoy por hoy en la mitad de blockbusters) había que esperar hasta el final de los títulos de crédito para ver el secreto que esconde la escena de turno. Sin embargo, en el pase de 'Spider-man: Brand New Day' al que fui, la gente empezó a levantarse en el mismo segundo que aparecieron las primeras letras en pantalla. ¡Luego que no se sorprendan en el futuro si no entienden muy bien qué ha pasado con Spidey!

Ojo: Aunque resulte obvio, vamos a hablar de las escenas post-créditos de 'Spider-man: Brand New Day' y hay spoilers porque... bueno, son el final de la película. Si sigues leyendo, que sea bajo tu cuenta y riesgo.

Si te quieres divertir con encanto y con primor

La primera post-créditos es una escena que sucede durante los créditos y, realmente, es más una declaración de intenciones que otra cosa: Destin Daniel Cretton muestra distintas imágenes de Nueva York, que en esta película se convierte, por fin, en parte integral de las aventuras del Trepamuros. Como homenaje a ese Spider-man con orgullo de ciudad, y a una ciudad que admira a su héroe titular, 'Brand New Day' se despide con un simple pero efectivo montaje neoyorquino.

Hasta que terminan los créditos. Entonces, el Spidey-tracker creado por Ned Leeds y que muestra la actividad de Spider-man al minuto muestra que poco a poco se está alejando de Nueva York, de Estados Unidos, de la Tierra... y, por fin, alguien le encuentra perdido en algún punto del espacio... O en otro universo alternativo. No vemos a Tom Holland en ningún momento, pero el Spider-tracker nos sirve para saber que vienen cositas para él.

Aunque no se ha confirmado si saldrá en 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars', está claro que esta será su próxima aparición, y habrá que ver qué hace en el espacio exactamente, sobre todo después de que en esta película le hayan dejado claro que se ocupa de las cosas más pequeñitas. Un pifostio multiversal no parece precisamente pequeñito. ¡El 18 de diciembre saldremos de dudas!

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