Lo nuevo de 'Jumanji' estrena su hilarante tráiler que pondrá a prueba el carisma de Dwayne Johnson

Cuando en 1995 Robin Williams estrenó 'Jumanji', probablemente nadie esperó que más de tres décadas después la franquicia aún siguiera en pie. Sin embargo, aquí estamos, con la cuarte entrega a punto de estrenarse (la quinta si contamos 'Zathura') y prometiendo que, esta vez sí, será el final de la saga... hasta que a alguien se le ocurra como resucitarla.

La jungla en la ciudad

'Jumanji: Mundo Abierto' se estrenará el 25 de diciembre, solo una semana después que 'Vengadores: Doomsday', 'Dune 3' y 'Angry Birds 3', y es imposible no apreciar su atrevimiento, por más que sus dos últimas entregas recaudaran, combinadas, más de 1700 millones de dólares. En esta ocasión, para rizar el rizo, los personajes del videojuego saltarán a la vida real en modo demo acompañados de los ya habituales animales y el festín de CGI.

Esta nueva secuela servirá, además de como divertimento, para ver el poder de Dwayne Johnson en la taquilla después de encadenar (sin tener en cuenta el cine de animación) tres fracasos seguidos: 'Red One', 'The Smashing Machine' y 'Vaiana'. Aunque 'Jumanji' siempre ha funcionado bien en taquilla, es posible que ante unos rivales con tantísimo peso acabe hundiéndose de manera inevitable.

En todo caso, esta secuela cuenta de nuevo con Jack Black, Kevin Hart y Karen Gillian, Nick Jonas o Danny DeVito, dejando todas las sorpresas a un argumento juguetón que pondrá punto y final (a priori) a la franquicia... hasta que el juego vuelva a hacer sonar sus timbales.

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