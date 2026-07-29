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Estrenos (29 de julio). 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Estrenos (29 de julio). 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

De 'El diablo viste de Prada 2' hasta algunas de las mejores películas bélicas. Todo esto llega al streaming esta semana

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Se nos agota julio y, como cada miércoles, llega el momento de ver qué tenemos entre manos en nuestros reproductores favoritos: bueno, en el streaming por así decirlo. De esta manera, toca contar las nada menos que 59 series, películas y documentales que llegan desde hoy a NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime y Disney+. Veamos.

Índice de Contenidos (10)

Bomba en el Pan Am 103

Creada por Jonathan Lee | Reparto: Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merrit Wever 

Miniserie basada en el espantoso atentado del 21 de diciembre de 1988, cuando un avión explotó sobre una villa escocesa y acabó con la vida de 270 personas. La serie coge el testimonio de los que estuvieron allí y van reconstruyendo lo que pasó.

  • Estreno el jueves en Netflix | 6 episodios
Comparativa de Netflix, Max, Disney+, Amazon Prime Video, Movistar Plus+, Filmin y otras plataformas de streaming: precio, catálogo, ventajas e inconvenientes
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Todos los estrenos

Netflix

  • Los asesinatos de Idaho. Pesadilla en la universidad (miércoles)
  • Un beso para Birdie (sábado)
  • Bomba en el Pan Am 103 (jueves)
  • Los cañones de Navarone (sábado)
  • Chicago PD (sábado)
  • Las chicas de la galeria (viernes)
  • Un Comeback Salvaje (jueves)
  • Destino final. Lazos de sangre (sábado)
  • Furioso (miércoles)
  • El imaginario del Doctor Parnassus (sábado)
  • La mujer prohibida (miércoles)
  • Proyecto final (miércoles)
  • Puerta 24. Unidad de aduanas (domingo)
  • Shake, Rattle & Roll 17. El origen del mal (jueves)
  • Tropa de élite (sábado)
  • Tropa de élite 2 (sábado)

Prime Video

  • Batman: El cruzado enmascarado T2 (viernes)
  • La boca del diablo (miércoles)
  • Diarios de motocicleta (sábado)
  • Fargo (sábado)
  • Hércules (sábado)
  • El homenaje (viernes)
  • Timadoras compulsivas (sábado)

Disney+

Movistar Plus

  • Altas capacidades (viernes)
  • Bertolucci, nuestra magnífica obsesión (sábado)
  • La isla de Sukkwan (jueves)
  • Otra última oportunidad (miércoles)
  • Rolling Stones: At The Max (viernes)

Filmin

  • Alejandro Magno (viernes)
  • El apicultor (viernes)
  • Atraco perfecto (jueves)
  • Los cazadores (viernes)
  • The Child Remains (sábado)
  • Días del ’36 (viernes)
  • Dos fiscales (viernes)
  • Eleni (viernes)
  • Encuentros en la tercera fase (sábado)
  • La eternidad y un día (viernes)
  • Mektoub, mi amor: Canto Uno (viernes)
  • La mirada de Ulises (viernes)
  • Network, un mundo implacable (jueves)
  • La noche del cazador (jueves)
  • Un paso suspendido de la cigüeña (viernes)
  • Paisaje en la niebla (viernes)
  • El polvo del tiempo (viernes)
  • Reconstrucción (viernes)
  • Rose of Nevada (viernes)
  • Straight Circle (viernes)
  • Viaje a Citera (viernes)
  • El viaje de los comediantes (viernes)
  • Vidas rebeldes (jueves)

SkyShowtime

Todos el sábado

  • One Mile: Chapter one
  • One Mile: Chapter two
  • Preschool

Apple TV

  • Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar (viernes)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO MaxPrime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

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