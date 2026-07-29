Estrenos (29 de julio). 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Se nos agota julio y, como cada miércoles, llega el momento de ver qué tenemos entre manos en nuestros reproductores favoritos: bueno, en el streaming por así decirlo. De esta manera, toca contar las nada menos que 59 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime y Disney+. Veamos.
Índice de Contenidos (10)
Bomba en el Pan Am 103
Creada por Jonathan Lee | Reparto: Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merrit Wever
Miniserie basada en el espantoso atentado del 21 de diciembre de 1988, cuando un avión explotó sobre una villa escocesa y acabó con la vida de 270 personas. La serie coge el testimonio de los que estuvieron allí y van reconstruyendo lo que pasó.
- Estreno el jueves en Netflix | 6 episodios
Todos los estrenos
Netflix
- Los asesinatos de Idaho. Pesadilla en la universidad (miércoles)
- Un beso para Birdie (sábado)
- Bomba en el Pan Am 103 (jueves)
- Los cañones de Navarone (sábado)
- Chicago PD (sábado)
- Las chicas de la galeria (viernes)
- Un Comeback Salvaje (jueves)
- Destino final. Lazos de sangre (sábado)
- Furioso (miércoles)
- El imaginario del Doctor Parnassus (sábado)
- La mujer prohibida (miércoles)
- Proyecto final (miércoles)
- Puerta 24. Unidad de aduanas (domingo)
- Shake, Rattle & Roll 17. El origen del mal (jueves)
- Tropa de élite (sábado)
- Tropa de élite 2 (sábado)
Prime Video
- Batman: El cruzado enmascarado T2 (viernes)
- La boca del diablo (miércoles)
- Diarios de motocicleta (sábado)
- Fargo (sábado)
- Hércules (sábado)
- El homenaje (viernes)
- Timadoras compulsivas (sábado)
Disney+
- Adults [Especial] (viernes)
- Campeones hacia el mundial (miércoles)
- El diablo viste de Prada 2 (miércoles)
- Yu-Gi-Oh! T2 (jueves)
Movistar Plus
- Altas capacidades (viernes)
- Bertolucci, nuestra magnífica obsesión (sábado)
- La isla de Sukkwan (jueves)
- Otra última oportunidad (miércoles)
- Rolling Stones: At The Max (viernes)
Filmin
- Alejandro Magno (viernes)
- El apicultor (viernes)
- Atraco perfecto (jueves)
- Los cazadores (viernes)
- The Child Remains (sábado)
- Días del ’36 (viernes)
- Dos fiscales (viernes)
- Eleni (viernes)
- Encuentros en la tercera fase (sábado)
- La eternidad y un día (viernes)
- Mektoub, mi amor: Canto Uno (viernes)
- La mirada de Ulises (viernes)
- Network, un mundo implacable (jueves)
- La noche del cazador (jueves)
- Un paso suspendido de la cigüeña (viernes)
- Paisaje en la niebla (viernes)
- El polvo del tiempo (viernes)
- Reconstrucción (viernes)
- Rose of Nevada (viernes)
- Straight Circle (viernes)
- Viaje a Citera (viernes)
- El viaje de los comediantes (viernes)
- Vidas rebeldes (jueves)
SkyShowtime
Todos el sábado
- One Mile: Chapter one
- One Mile: Chapter two
- Preschool
Apple TV
- Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar (viernes)
Todo lo mejor en Espinof
Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.
Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.
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