Estrenos (29 de julio). 59 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus, Filmin, SkyShowtime y Apple TV

Se nos agota julio y, como cada miércoles, llega el momento de ver qué tenemos entre manos en nuestros reproductores favoritos: bueno, en el streaming por así decirlo. De esta manera, toca contar las nada menos que 59 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus, Apple TV, SkyShowtime y Disney+. Veamos.

Bomba en el Pan Am 103

Creada por Jonathan Lee | Reparto: Connor Swindells, Patrick J. Adams, Merrit Wever

Miniserie basada en el espantoso atentado del 21 de diciembre de 1988, cuando un avión explotó sobre una villa escocesa y acabó con la vida de 270 personas. La serie coge el testimonio de los que estuvieron allí y van reconstruyendo lo que pasó.

Estreno el jueves en Netflix | 6 episodios

Todos los estrenos

Netflix

Prime Video

Batman: El cruzado enmascarado T2 (viernes)

La boca del diablo (miércoles)

Diarios de motocicleta (sábado)

Fargo (sábado)

Hércules (sábado)

El homenaje (viernes)

Timadoras compulsivas (sábado)

Disney+

Movistar Plus

Altas capacidades (viernes)

Bertolucci, nuestra magnífica obsesión (sábado)

La isla de Sukkwan (jueves)

Otra última oportunidad (miércoles)

Rolling Stones: At The Max (viernes)

Filmin

Alejandro Magno (viernes)

El apicultor (viernes)

Atraco perfecto (jueves)

Los cazadores (viernes)

The Child Remains (sábado)

Días del ’36 (viernes)

Dos fiscales (viernes)

Eleni (viernes)

Encuentros en la tercera fase (sábado)

La eternidad y un día (viernes)

Mektoub, mi amor: Canto Uno (viernes)

La mirada de Ulises (viernes)

Network, un mundo implacable (jueves)

La noche del cazador (jueves)

Un paso suspendido de la cigüeña (viernes)

Paisaje en la niebla (viernes)

El polvo del tiempo (viernes)

Reconstrucción (viernes)

Rose of Nevada (viernes)

Straight Circle (viernes)

Viaje a Citera (viernes)

El viaje de los comediantes (viernes)

Vidas rebeldes (jueves)

SkyShowtime

Todos el sábado

One Mile: Chapter one

One Mile: Chapter two

Preschool

Apple TV

Snoopy presenta: Hogar, dulce hogar (viernes)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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