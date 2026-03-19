Hoy gratis en streaming un épico viaje por la juventud y la libertad de un personaje histórico. Su banda sonora es inolvidable

Antes de convertirse en una figura histórica, Ernesto Che Guevara fue simplemente un joven estudiante de medicina con ganas de viajar. Y es ese momento previo a la leyenda es el que explora 'Diarios de motocicleta', la película dirigida por Walter Salles en 2004. El filme sigue el viaje que Guevara realizó por América Latina en 1952 junto a su amigo Alberto Granado, un recorrido improvisado en motocicleta que atravesó Argentina, Chile, Perú y Venezuela.

Pero más allá de la anécdota histórica, la película funciona como un relato sobre el descubrimiento del mundo: un trayecto lleno de encuentros, paisajes y experiencias que terminarían cambiando la forma en la que aquel joven veía la realidad que le rodeaba.

Un viaje cambia a quien lo hace

El punto de partida es sencillo: dos amigos emprenden un viaje por carretera atravesando Sudamérica con una motocicleta vieja y muchas ganas de aventura. Sin embargo, lo que empieza como una escapada juvenil pronto se transforma en algo más profundo a medida que se encuentran con distintas realidades sociales y humanas a lo largo del continente.

La película funciona especialmente bien gracias a la química entre Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, que interpretan a los dos viajeros con una mezcla de entusiasmo, ingenuidad y curiosidad por el mundo. Su relación aporta humor y calidez a una historia que, poco a poco, se vuelve más reflexiva.

También destaca la sensibilidad con la que Walter Salles filma los paisajes latinoamericanos. Desde la cordillera de los Andes hasta la selva amazónica, el viaje se convierte en una experiencia casi contemplativa, acompañada por la música de Gustavo Santaolalla, cuya canción 'Al otro lado del río' ganó el Oscar, por cierto.

Al final, el resultado es una película íntima, humanista y muy emotiva que sigue funcionando como una gran recomendación para quienes disfrutan de las historias de viajes y personajes históricos. La tenéis disponible en acontra+ y también se puede ver gratis en Runtime.

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