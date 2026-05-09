El anime de 'Dragon Ball' nos emocionó con estos 5 momentos icónicos. Hoy los recordamos para celebrar por todo lo alto el Día de Goku

Como cada 9 de mayo, toca celebrar 'Dragon Ball' por todo lo alto. Es el Día de Goku (y también el día de Piccolo, ojo), así que es el momento perfecto para recordar lo mejorcito de la obra de Akira Toriyama.

A lo largo de sus ya 40 años de historia, decenas de películas y varias series, 'Dragon Ball' nos ha dejado una cantidad tremenda de momentazos que nos han puesto los pelos como escarpias. Pero, sí hay que elegir, creo que estos cinco momentos históricos del anime aún siguen siendo absolutamente icónicos.

Llega el Ultra Instinto

La llegada de 'Dragon Ball Super' marcó una nueva era para la serie, con un enfoque mucho más galáctico, nuevos enemigos y, obviamente, nuevas transformaciones. Sin desmerecer al Super Saiyan God y al Super Saiyan Blue, pocos momentos de esta nueva etapa han sido tan emocionantes como el debut del Ultra Instinto de Goku.

En pleno Torneo del Poder, que ya iba cargadito de hype y momentos tremendos, el Ultra Instinto de Goku fue una revolución que incluso llegó a romper internet. Cambió por completo las tornas en el combate contra Jiren, y demostrando que 'Dragon Ball Super' también tenía mucho corazón para medirse con las series anteriores.

El Super Saiyan 4

Es difícil elegir una transformación de Goku, porque lo cierto es que todas han venido acompañadas de momentos muy emotivos y significativos. La primerísima transformación en Super Saiyan en 'Dragon Ball Z' continúa siendo histórica, pero creo que el debut del Super Saiyan 4 en 'GT' es una escena tremendamente bonita.

Tras perder el control como Ozaru dorado, Goku consigue volver en sí y atender a los gritos de Pan, que le recuerda que hay una familia esperándole en la Tierra. Es una transformación que nace del amor puro de Goku por sus seres queridos, y a pesar de lo regulinchi que terminó 'GT' aguanta de miedo el paso del tiempo. Y sí, también nos dejó un diseño único.

El sacrificio de Vegeta

Las muertes en 'Dragon Ball' ya son un elemento más que vemos venir y debemos esperar, pero algunas pegan más duras que otras. Y no importa si los personajes ya han muerto y sabemos que es inevitable que los resuciten con la ayuda de Shenron, porque el sacrificio de Vegeta en 'Dragon Ball Z' duele igual.

Durante la batalla contra Majin Buu, Vegeta se encontraba bajo el control de Babidi, aunque consigue recobrar el control el tiempo justo para despedirse de Trunks y lanzar un último ataque explosivo contra Buu. Fue un momento decisivo para Vegeta, que dejó de lado su orgullo para sacrificarse como un héroe.

La Genkidama

La verdad es que 'Dragon Ball Z' estuvo llena de momentos de esos que ponen los pelos como escarpias, pero el que nos llevó a todos a estar pegados a la tele e incluso sentir que formábamos parte de la historia es la Genkidama de Goku.

Es un momento histórico en el que Goku pide a todos sus amigos que le prestasen su energía para lanzar un ataque definitivo contra Buu. Todos sus aliados de la Tierra, incluso algunos que llevaban años sin dejarse caer como Ten Shin Han, Chaoz, C-17 o Launch alzaron sus brazos al cielo para ayudar a Goku. Y sí, nosotros también lo hicimos desde nuestras casas.

El Kamehameha más legendario

El primer Kamehameha de Goku marcó un antes y un después y hemos tenido muchos a lo largo de la serie. Pero creo que pocos momentos de 'Dragon Ball' superan el Kamehameha combinado de padre e hijo para derrotar a Cell.

Es uno de los momentos más duros para Gohan, que en este punto es la última línea de defensa y está bien apalizado física y emocionalmente. Cuando está listo para rendirse, Goku le habla telepáticamente como fantasma para darle ánimos, y se aparece como espíritu para lanzar juntos el ataque definitivo contra Cell. Uno de los momentos decisivos de toda la saga, y que buscaba pasar el testigo de Goku a un nuevo protagonista.

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