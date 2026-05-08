En 7 días, Hayao Miyazaki vuelve a los cines. La primera película de Studio Ghibli se podrá ver en pantalla grande en una oportunidad histórica

Ya casi es tradición que las películas de Studio Ghibli vuelvan a los cines con el buen tiempo. En los últimos años hemos podido volver a ver en pantalla grande 'Porco Rosso', 'Ponyo' o 'El castillo ambulante'., pero aún quedan algunas joyitas del estudio que en su momento no tuvieron ni siquiera paso por los cines y por fin se va a remediar ese error.

Piratas, un tesoro perdido y muchísima aventura

Recientemente Vértigo Films confirmó que llevará a los cines 'El castillo en el cielo' ('Tenkū no Shiro Laputa') para celebrar el 40 aniversario de la película. Y, entre otras cosas es una oportunidad histórica porque en España se fue directa a formato físico y nunca pudimos disfrutarla en pantalla grande.

A pesar de que 'Nausicaä del Valle del Viento' se toma a menudo como la primera película de Studio Ghibli, ese honor en realidad pertenece a 'El castillo en el cielo'. El éxito de 'Nausicaä' hizo posible la fundación de Ghibli, y esta fue oficialmente la primera película que estrenaron bajo sus propios términos, con dirección de Hayao Miyazaki y el apoyo de Isao Takahata en la producción.

Si todavía la tenemos pendiente, el próximo 15 de mayo se podrá ver 'El castillo en el cielo' en los cines de España. Y, en principio, parece que llegará tanto en versión original como con el doblaje revisado más reciente que buscaba ser más fiel a la versión japonesa (aunque eso de llamar "Laputa" al castillo no nos suene muy bien).

Es una aventura divertidísima, con la que Miyazaki sacó a relucir su lado más fantástico con el espíritu de 'El castillo de Cagliostro' o incluso su 'Sherlock Holmes'. Una búsqueda de un tesoro maravilloso, con dos niños que huyen de una banda de piratas y de unos agentes del gobierno, con la pullita habitual de Miyazaki en defensa de la naturaleza. Una joya del Ghibli temprano que siempre viene bien redescubrir.

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