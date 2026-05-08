Mark Ruffalo sabe cuál es el motivo por el que algunos actores no han firmado contra la fusión de Warner y Paramount. "Un profundo, feo y penetrante miedo a hablar"

Tristemente, la bravata de los actores y trabajadores de Hollywood tratando de parar la fusión entre Warner y Paramount ha quedado en nada, y es lógico: al final, quienes decidían no eran precisamente los heraldos de las artes y el amor, sino los accionistas, que, lógicamente, siempre van a querer más dinero a la desesperada. Es perfectamente normal, pues, que algunos intérpretes, con miedo al futuro, decidieran no acercarse ni lejanamente a criticarlo. Al fin y al cabo, solo podía perjudicarles a largo plazo.

¿Votos en contra? ¡Yo no!

Ha sido Mark Ruffalo, una de las voces más famosas contra la fusión el que ha alzado la voz en el New York Times junto a Matt Stoller y hablado sobre aquella carta abierta que quedó en tierra de nadie: "Lo más revelador de aquella carta no era la gente que firmó. Fue la gente que no lo hizo. No porque estuvieran en contra, sino porque tenían miedo. Hay muchas razones para parar este acuerdo, pero ahora creemos que la más fundamental es la que nos encontramos cuando pedimos a los artistas que usen sus voces: miedo. Un profundo, feo y penetrante miedo a hablar".

Aunque estrellas como Pedro Pascal, Florence Pugh, Ben Stiller o Bryan Cranston se atrevieron a firmar, no fue lo habitual, tal y como revela la carta de Ruffalo: "Escuchamos una y otra vez a los artistas, cuando les pedimos que firmaran esta carta, que la apoyaban pero tenían miedo de las consecuencias. Su miedo no está injustificado". De hecho, afirma que ya ha habido casos de censura provenientes de la carta en cuestión.

Tristemente, la fusión parece un acuerdo ya hecho, y es probable que antes de fin de año veamos a las dos empresas unidas: lo único que el actor de Marvel espera es que el mundo del cine no acabe desangrándose y haciendo imperar la doctrina del terror: "Esta unión causará muchos males en Hollywood, pero uno ya está en funcionamiento: la gente tiene miedo de decir lo que piensa sobre su propia industria". Y, tradicionalmente, eso nunca ha acabado bien.

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