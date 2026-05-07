Nathan Mitchell, Black Noir en 'The Boys', explica el cambio de su personaje entre temporadas: "Tuvimos que cortar esa escena"

En una serie como 'The Boys' no debemos dar nada por hecho, porque cada giro parece esconder una broma meta sobre el propio género de superhéroes. Así ha ocurrido con Black Noir, que volvió a enmudecer en la quinta temporada, haciendo saltar las alarmas de muchos espectadores. Sobre todo porque el "nuevo" Noir se había pasado toda la temporada 4 hablando sin parar.

Muchos pensaron que el silencio escondía algo como otro reemplazo secreto, el regreso del Noir original o incluso una adaptación del famoso giro del cómic sobre el clon de Patriota. Pero al final no había ninguna teoría loca detrás. Todo se debía a una escena eliminada que explica perfectamente el cambio de comportamiento del personaje.

Tuvieron que cortar la escena

Durante los primeros episodios de la quinta temporada, el personaje dejó de hablar de repente, incluso con Profundo, su supuesto mejor amigo. Esto disparó las alarmas y dio pie a que surgieran todo tipo de teorías, especialmente porque el Noir de la cuarta temporada era justo lo contrario al original: hablador, torpe y completamente incapaz de entender quién debía ser realmente.

Nathan Mitchell explicó que todo tenía sentido dentro de la historia, pero que la serie terminó eliminando una secuencia clave del final de la cuarta temporada. En ella, Patriota se derrumbaba emocionalmente frente al segundo Noir y dejaba claro, de forma bastante aterradora, que también podría matarlo a él en cualquier momento.

Mitchell explicó así el cambio del personaje: "Por primera vez, el nuevo Noir pensó: Oh, este tipo podría matarme ahora mismo. Y por eso se metió de lleno en el papel, aterrorizado. Estaba tan asustado que decía: Oh, vaya, no, no, tengo que hacer esto".

El actor también reconoció que la ausencia de esa secuencia -que se puede ver aquí- terminó perjudicando el arco del personaje: "Por desgracia, tuvimos que cortar esa escena. Pero si la gente la viera, entendería perfectamente a dónde nos dirigimos. [...] Creo que ver esa escena realmente pone en contexto [el silencio de Noir en] los tres primeros episodios [de la quinta temporada]".

Hasta ese momento, el segundo Noir que vemos era básicamente un actor de método incapaz de encontrarle sentido a su papel. Incluso revisaba los dibujos del antiguo Noir intentando descifrar quién era realmente. Ver a Patriota como alguien vulnerable, paranoico e inestable era lo que finalmente le daba una motivación real para convertirse en esa figura silenciosa que todos esperaban de él. Y sinceramente, viendo la explicación completa, cuesta no pensar que eliminar la escena fue un error bastante grande.

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