La temporada 5 de 'The Boys' nos sorprendió con una estrambótica secuencia que incluye un "festival de cameos" y un reencuentro de 'Supernatural' cargado de violencia

La quinta temporada de 'The Boys' tiene decidido despedir a la serie a lo grande y lo hará con una de las ideas más delirantes que ha tenido su equipo creativo: reunir a un grupo de celebridades en pantalla solo para eliminarlas de las formas más brutales posibles.

Como resultado tenemos un episodio, el 5 de la temporada 5, que no solo multiplica los cameos, sino que también funciona como un guiño para fans y una explosión de humor negro, violencia y referencias.

Evidentemente, SPOILERS a continuación... no sigas leyendo si no quieres saber más sobre lo que está pasando en 'The Boys'.

Con el final de la serie de Amazon Prime Video cada vez más cerca, el showrunner Eric Kripke ha apostado por llevar el espectáculo al límite, combinando nostalgia, sátira y caos absoluto en una secuencia que ya apunta a convertirse en una de las más comentadas de la violenta ficción de superhéroes.

Una masacre de famosos liderada por 'Supernatural'

La idea detrás del episodio es tan simple como extrema y detrás de ella está Evan Goldberg, colaborador habitual de Seth Rogen, que llevaba años queriendo hacer realidad este concepto dentro del universo de la serie. "Reunir a Seth y a tantos amigos famosos como sea posible en una habitación y luego matarlos a todos de la forma más violenta posible", declaró el showrunner Eric Kripke a Entertainment Weekly.

Lo que podría parecer un simple capricho creativo acabó convirtiéndose en una de las secuencias más ambiciosas de la temporada. Hasta ahora, la serie ya había jugado antes con apariciones sorpresa (como Charlize Theron o Will Ferrell) pero esta vez el objetivo es ir mucho más allá. "Ya hemos tenido cameos antes pero esto iba a ser un festival de cameos con tantos como podamos conseguir", contaba Kripke, refiriéndose a la participación estelar de Kumail Nanjiani, Will Forte, Christopher Mintz-Plasse, Craig Robinson y Rogen.

La solución fue llamar a los protagonistas de 'Supernatural' para ejecutar la masacre. Así es como entraron en juego los fichajes de Jared Padalecki y Misha Collins, que se suman a Jensen Ackles (Soldier Boy) en una especie de reunión no oficial de la serie, terminada en 2020 y que también creó Eric Kripke. Al referirse a esta secuencia, Collins bromeó sobre cómo consiguió el papel:

"En algún momento envié un correo electrónico a Eric, tal vez antes de que comenzaran a filmar la cuarta temporada o durante el rodaje, que decía: Oye, Eric, para que lo sepas, creo que mi hijo me desheredará si no me das al menos un cameo en The Boys. Así que, si te importa la unidad de mi familia, me darás un papel."

La escena central recupera la violencia absurda y repentina, en un guiño directo al primer episodio de 'The Boys', con un velocista descontrolado llevándose por delante a los invitados, uno a uno, replicando el impacto que tuvo la muerte inicial provocada por A-Train y que cambió la vida de Hughie.

El rodaje, sin embargo, fue tan caótico como la propia escena. "Se arruinaron muchísimas tomas porque la gente se partía de la risa y no podía controlarse. Así que sí, fue difícil de filmar, pero no por las razones que la mayoría de la gente piensa", recuerda Ackles entre risas.

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