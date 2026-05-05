'El diablo viste de Prada 2' nos sorprendió con un cameo estelar que se guardó bajo máximo secreto. Su fichaje fue posible gracias a Meryl Streep: "Cogió un vuelo y lo hizo"

Ya se ha estrenado 'El diablo viste de Prada 2' y reúne de nuevo al reparto principal de la primera película: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Aunque también tenemos algunas caras nuevas y sorpresas que la secuela se estaba guardando hasta el último momento.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers de 'El diablo viste de Prada 2'

Un avión, y me planto en Milán

En la secuela de 'El diablo viste de Prada' tenemos varios fichajes nuevos, como Simone Ashley, Kenneth Brannagh y Helen J. Chen. También se dejan ver a varias celebridades del mundo de la moda como Donatella Versace siendo absolutamente icónica, Marc Jacobs, Anok Yai, Winnie Harlow o Ashley Graham, pero el que no vimos venir por ningún lado fue el de Lady Gaga.

Durante los recortes a Runway, la revista se queda sin John Legend para poner música a su evento el Milán, por lo que Miranda y Nigel tienen que tirar de algunos hilos y favores personales para conseguir otra cantante. Hacia el tramo final de 'El diablo viste de Prada 2' descubrimos que se trata de Lady Gaga, que protagoniza la secuencia musical con el montaje en el que se cuece la resolución de la secuela.

El año pasado saltaron las alarmas a muchos fans cuando Gaga se dejó ver por Milán entre sus conciertos en Londres y Estocolmo, coincidiendo justo con el rodaje de 'El diablo viste de Prada 2' en la ciudad italiana. Ahora sabemos que los calendarios se tuvieron que cuadrar al milímetro para hacer posible el cameo, aunque pudo salir adelante gracias a Meryl Streep.

Lady Gaga y Doechii

Streep y Gaga coincidieron durante el 50 aniversario de 'Saturday Night Life' y congeniaron de miedo. "Deberíamos trabajar juntas alguna vez, se dijeron", explicó el director David Frankel a Variety. Así que cuando llegó el momento de tantear a Gaga para que apareciese en la película, lo tuvo claro: "Llame a Meryl y le dije... Oye, ¿cómo te verías para llamar a tu nueva amiga?

"Pensé, tengo que probar", admitió Streep en una entrevista con Heart. "Le dije: ¿querrías hacer esto? Porque creo que va a ser realmente bueno. Y ella me dijo que sí. Así, sin más. Estaba en su tour mundial, que duró un año, actuando delante de 75 mil personas en un estadio, y simplemente cogió un vuelo e hizo esto por nosotros".

Gaga terminó componiendo tres canciones originales para la película: 'Runway', en un dueto con Doechii, 'Shape of a Woman' y 'Glamorous Life'. Originalmente tan solo le pidieron una, pero la cantante decidió ir con todo, al igual que su aparición se expandió más allá que una simple actuación para darle un poquito más de drama al cameo e incluir un pequeño beef con Miranda.

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