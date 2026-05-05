El meme generado con IA de 'El diablo viste de Prada 2' es una creación 100 % humana. La decisión del equipo de la película es digna de celebración

Esta es una de esas noticias que, dentro de lo fantástico que es poder escribirlas, tienen cierto lado amargo. Y es que el hecho de que medio mundo esté celebrando que una producción de Hollywood de la talla de 'El diablo viste de Prada 2' haya optado por contratar a un artista en lugar de teclear unas cuantas líneas de texto en un modelo de inteligencia artificial generativa para crear una imagen, dice muy poco del momento que estamos viviendo actualmente.

100 % humano

Durante una escena del que, sin duda, ya es uno de los grandes bombazos comerciales del año, puede verse un meme, aparentemente creado con IA, en el que Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, se convierte en el objetivo de la comunidad online. En él, puede verse a Priestly como una trabajadora de una cadena de comida rápida, todo ello con el aspecto del AI Slop de manual que suelen tener las imágenes obtenidas mediante este método.

Tras el estreno del largometraje, fueron muchas las voces que criticaron duramente la inclusión de este gag y el uso de una inteligencia artificial que no fue tal, ya que el mismo día del lanzamiento, el artista Alexis Franklin compartió en Instagram un post en el que podía verse el proceso de creación de lo que, sin duda, es una obra de arte. Junto al vídeo, Franklin escribió lo siguiente:

Tuve la oportunidad de pintar esto a petición del [director] David Frankel para ‘El diablo viste de Prada 2’ (aparece en la película). Sin faltarle el respeto en lo más mínimo a la reina Meryl, pero esto es algo que yo habría pintado en mi tiempo libre, así que cuando me pidieron que lo hiciera, fue pura diversión.

Vista la merecidísimamente fantástica recepción de la publicación, el creador también compartió su último trabajo en X, donde acompañó el mismo contenido con el siguiente texto:

Publiqué esto en Instagram ayer y me inundaron con comentarios de alivio por que este gag en ‘El diablo viste de Prada 2’ fuese creado por un humano real (yo), así que pensé en publicarlo aquí también porque creo que estas compañías deberían recibir el reconocimiento que merecen cuando contratan a un artista.

Está claro que los humanos pueden hacer lo mismo que la IA generativa, lo cual hace que esta "herramienta" tenga aún menos sentido y cabida en la industria audiovisual. Que David Frankel haya optado por contratar los servicios de Franklin para un momento casi efímero, dice muchísimo de su cuidado hacia su obra y señala el camino a seguir por todos lo estudios y creativos que quieran, a juzgar por la reacción popular, a seguir teniendo el favor del respetable.

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