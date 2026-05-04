La Generación Z es más de 'The Clone Wars', los boomers prefieren 'The Mandalorian'. Cómo Star Wars sigue conquistando generaciones enteras

4 de mayo y todo fan de la ciencia ficción que se precie sabe que hoy, por puro juego de palabras (May the Forth), es el día de Star Wars. La megafranquicia de Lucasfilm y Disney lleva desde que se estrenase 'La guerra de las galaxias' el 25 de mayo de 1977 conquistando generaciones enteras de fans fascinados por el universo concebido por George Lucas.

Un mundo que, gracias a la inversión que ha puesto Disney sobre la mesa, está viviendo una edad de esplendor televisivo con un buen puñado de series que complementan y expanden lo que hemos visto en las películas. Ya sea la trilogía buena, la mala o la regular (no diré cuál es cuál pero nos entendemos).

Unas películas y series de las que 49 años después de su fundación siguen teniendo un gran tirón entre el público. Y para muestra un dato: la auditora Nielsen estima que solo en Estados Unidos el público ha visto 33 000 millones de minutos de Star Wars, lo que equivale a unas 550 horas, durante 2025. Ya sea en streaming o en televisión lineal.

Lo más visto de Star Wars

Esto incluye tanto los estrenos potentes del año pasado, como la temporada 2 de 'Andor' como las películas clásicas. De hecho, desde Nielsen han desgranado las que fueron las 10 películas y series más vistas de la saga durante 2025:

Como veis, tenemos en el top al completo tanto la trilogía original como las precuelas y ni rastro de la tercera trilogía. Por otro lado, tengo curiosidad por ver el top de este 2026, ya que no sé hasta qué punto 'Maul: Señor de las sombras' o la próxima temporada 2 de 'Ahsoka' lograrán un hueco en la lista.

Generación Wars

Ausencias aparte, desde Nielsen también ofrecen un vistazo a la brecha generacional. Si bien de normal Star Wars está pensado para todos los públicos, las preferencias de visionado van variando según la edad, tal como demuestra esta división de las series más vistas durante el primer trimestre de 2026.

Según la auditora, las tres series más importantes y aclamadas de la saga llaman a grupos de edad diferentes: 'The Clone Wars' destaca entre la Generación Z (14 a 29 años) mientras que 'Andor' ha congregado a dos generaciones adultas, los millenials (30-45 años) y la Generación X (de 46 a 61). ¿Y qué pasa con 'The Mandalorian'? pues que se produce la unificación de dos rangos de edad bastante distantes: la Generación Alpha (de 2 a 13 años) y los Baby Boomers (de 62-80).

Hay que aclarar que esto no significa que no puedan disfrutar del resto, pero sí que indica las preferencias de cada grupo de edad. Si bien personalmente me sorprende el tirón que sigue teniendo la serie animada de Dave Filoni tantos años después, creo que si pensamos en esta división tiene bastante lógica.

El toque de aventura clásica y wéstern espacial sigue siendo un reclamo estupendo para todas las generaciones, pero más en concreto los más jóvenes de la casa pueden disfrutarlo bien. 'Andor' por su parte es esa propuesta "adulta" que a menudo pedimos mi generación, a pesar de que también nos gusten el resto de oferta warsie.

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