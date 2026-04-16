Si la última vez que viste a Darth Maul fue siendo bisecado por Obi-Wan Kenobi, esto te interesa. Qué hay que ver del villano de Star Wars antes que su serie

Qué bien. Pero qué bien que está 'Maul: Señor de las sombras'. Pero desde luego, si eres de los que cada vez que ves a Darth Maul te preguntas qué hace este personaje vivito y coleando, tenemos que hablar. Y es que desde su icónica "muerte" bisecado por Obi-Wan Kenobi en 'La amenaza fantasma', el sith no solo logró sobrevivir sino que también montó su propio imperio del crimen.

Así que vamos a adentrarnos en los arcos que nos relatan exactamente eso: qué pasó con Maul desde el episodio I de 'Star Wars' hasta su aparición en su serie propia en Disney+. Una selección de cuatro arcos relacionados con 'The Clone Wars' que resultan imprescindibles para los fans del personaje.

El regreso de Maul (The Clone Wars 4x19-22 y 5x01)

Cronológicamente hablando, la principal serie que hay que ver para ponerse al día con lo que ha pasado con Maul desde 'La amenaza fantasma' se encuentra en 'The Clone Wars', en donde desde la temporada 4 es uno de los villanos habituales de la serie. Es en el arco final de dicha temporada, en el que el Conde Dooku decide ejecutar su venganza contra las Hermanas de la Noche en Dathomir.

En pleno arco, nos enteramos de que Darth Maul sigue vivo una buena década después y está refugiado en un planeta neutral, Lotho Minor, a donde pondrá rumbo el hermano de este, Savage Opress, y arrancarán una venganza contra Obi-Wan Kenobi. Si bien se supone que el arco queda cerrado, el 5x01 continúa también la historia de Maul, su hermano y los jedis.

Gobierno de Mandalore (Clone Wars 5x14-16)

El segundo arco importante con Darth Maul se desarrolla durante la quinta temporada de la serie, casualmente la que se convirtió en la última momentáneamente (Cartoon Network la canceló y Netflix la rescató para la sexta). En este arco ya se atisbaba que había planes algo más ambicioso para Maul, con el villano escarlata haciendo una alianza con la Guardia de la Muerte mandaloriana.

No me voy a meter demasiado en spoilers pero algunas de las desazones de Mandalore que se comentan en 'The Mandalorian' tienen su origen en la guerra civil que provoca la llegada de Maul al planeta. Por otro lado, aquí tenemos un enfrentamiento con Darth Sidious que es crema.

Interludio: Hijo de Dathomir (Cómic)

Ya sabéis que soy muy comiquero y no creo que este artículo pueda estar completo si no os comento aunque sea brevemente este cómic. Primero porque si bien Disney desdeñó todo lo anterior a ellos a la hora de hablar del Universo Extendido lo relacionado con The Clone Wars ha conseguido librarse y, técnicamente se considera que 'Star Wars. Darth Maul: Son of Dathomir' es canon.

El cómic, de 4 números y que en España publicó Planeta Cómic, es de hecho un arco nunca realizado que iba a ser parte de la temporada 6 (con el rescate de Netflix hubo que replantearse la temporada al completo). Es una continuación directa del arco anterior, con el cautiverio que sufre Maul a manos de su antiguo maestro sith. Aquí el Colectivo Sombra cobra especial relevancia.

El asedio de Mandalore (The Clone Wars 7x09-12)

El arco final de la serie nos lleva no solo a Mandalore y al enfrentamiento definitivo con Maul, sino que también transcurre paralelamente a 'La venganza de los Sith'. Tanto es así que podemos ver aquí momentos bien de cruce de personajes de ambas obras, bien de contexto o de cubrir huecos entre escenas.

Más allá de eso, aquí tenemos de todo. Un gran final que corresponde a una gran serie y que, como su nombre indica, nos muestra a los protagonistas luchando contra Maul y sus seguidores en Mandalore. No solo eso, sino que lidia también con la caída en el lado oscuro de Anakin, con la supervivencia de Ahsoka de la orden 66 y mucho más.

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