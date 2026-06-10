'El día de la revelación' emociona como antes con un Steven Spielberg que recupera el cine clásico: "Está al servicio de la narración, la acción y el drama"

La nueva película de Steven Spielberg ha vuelto a recordarnos por qué el cineasta sigue siendo una figura central cuando hablamos de espectáculo, emoción y cine de entretenimiento con mayúsculas. En 'El día de la revelación' ('Disclosure Day'), el director retoma sus obsesiones clásicas -la persecución, el misterio, la ciencia ficción y la figura del héroe cotidiano- para construir una historia que mezcla thriller tecnológico, una historia de fuga y el contacto con lo desconocido.

Protagonizada por Josh O’Connor y Emily Blunt, la película arranca con dos personajes marcados por una especie de llamada inexplicable: él, un hacker implicado en una huida peligrosa tras acceder a información sensible; ella, una presentadora de televisión que empieza a experimentar fenómenos extraños que no puede comprender.

Más cerca de Hitchcock que de la espectacularidad

Alejandro G. Calvo arranca enlazando la película con la idea de cómo el cineasta sigue dominando el lenguaje de la puesta en escena. En su análisis, destaca especialmente una secuencia de persecución entre trenes y coches que, según él, demuestra que el cine de acción todavía puede ser legible, emocionante y clásico: "La secuencia funciona a la perfección por el suspense, porque tiene un suspense majestuoso, tremendamente bien contado".

A partir de ahí, Spielberg articula una narrativa de persecución y descubrimiento que conecta con su cine más clásico, pero también con una mirada muy actual sobre el poder de la información, la confianza en el ser humano y la empatía como motor emocional. Es una película que, más que deslumbrar por el artificio, busca sostenerse en la claridad del relato y en la emoción directa.

El crítico insiste en su idea recurrente de que muchas superproducciones actuales han convertido la acción en algo ruidoso y poco claro. "Las películas de acción estadounidenses han hecho de esta estética del boom casi un signo de puntuación completamente previsible", señala, criticando el abuso del CGI y el montaje caótico. Frente a eso, reivindica que Spielberg vuelve a lo esencial: "El lenguaje cinematográfico de esta peli es una puesta en escena al servicio de la narración, de la acción, del drama".

También subraya el carácter profundamente clásico del cine del director: "Es un cineasta tremendamente humilde, brillantísimo, que siempre busca que la gente se entretenga, se divierta, se emocione". Para Calvo, incluso dentro de su envoltorio de ciencia ficción contemporánea, la película remite a una tradición muy concreta del cine de aventuras y suspense de los años 70 y 80, más cercana a Hitchcock o a los thrillers de aquella época que a la espectacularidad moderna.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026