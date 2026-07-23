George Lucas afirma que millones de personas hemos entendido mal Star Wars: "Simplemente quería olvidarme de la ciencia"

Hay una serie de debates cíclicos sobre el mundo del cine que nunca terminan de resolverse, como que si 'Jungla de Cristal' ('Die Hard') es o no una película navideña. Otro que suele mencionarse a menudo es si Star Wars pertenece o no al género de la ciencia ficción o la fantasía, siendo bastante más habitual que se defienda lo primero. Sin embargo, George Lucas se sitúa de forma firme en el segundo.

Además, esto es algo que aseguró el propio Lucas en 1977 en una entrevista concedida a Rolling Stone, por lo que no hay detrás de esa afirmación ningún tipo de revisionismo o incluso revanchismo hacia Disney. Él siempre tuvo muy claro que no le interesaba lo más mínimo hacer una película de ciencia ficción.

"Quería hacer una fantasía espacial"

De hecho, el propio Lucas aseguraba que "tenía un verdadero problema porque temía que los aficionados a la ciencia ficción y todo el mundo dijeran cosas como: «Sabes que no hay sonido en el espacio exterior». Simplemente quería olvidarme de la ciencia. Eso se solucionaría solo".

"Stanley Kubrick hizo la película de ciencia ficción definitiva y va a ser muy difícil que alguien venga y haga una mejor, en mi opinión. No quería hacer un 2001, quería hacer una fantasía espacial que estuviera más en el género de Edgar Rice Burroughs; todo ese otro extremo de la fantasía espacial que existía antes de que la ciencia la dominara en los años cincuenta", continuaba Lucas, quien tiempo después reconocía sin tapujos que la mítica película de Stanley Kubrick era mucho mejor que Star Wars.

Lucas concluía lo siguiente: "Una vez que llegó la bomba atómica, todo el mundo se metió en monstruos y ciencia y en lo que pasaría con esto y lo que pasaría con aquello. Creo que la ficción especulativa es muy válida, pero la gente se olvido de los cuentos de hadas, los dragones, Tolkien y todos los héroes de verdad".

Además, el cineasta explicaba así su motivación para diferenciarse del aclamado largometraje de Kubrick: "Lo que realmente necesitamos hacer es colonizar la próxima galaxia, alejarnos de los hechos duros de 2001 y ponernos en el lado romántico". Y además confesaba que "había realizado una investigación sociológica sobre qué hace que las películas sean exitosas".

Por cierto, no es el único que lo defendía, pues Harrison Ford también aseguró lo mismo en una entrevista concedida ese mismo año: "Es una película de fantasía, no es tanto ciencia ficción como fantasía espacial", destacando además que era mucho más una película sobre gente que sobre ciencia, así que tiene una energía diferente.

No tengo ningún problema en reconocer que siempre he creído que, como mínimo, Star Wars también es ciencia ficción, pero aquí queda totalmente claro cuál era la intención real de Lucas con la franquicia más importante de la historia del cine.

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