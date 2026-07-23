Número 1 en 58 países. Esta grandísima miniserie con Anya Taylor Joy mezcla acción y thriller y está en lo más alto de Apple TV

Seis años después de petarlo con 'Gambito de dama' (The Queen's Gambit), Anya Taylor-Joy ha regresado a televisión como protagonista con una nueva miniserie. Y nos puede gustar más o menos (a nosotros bastante, la verdad) pero el caso es que en una semana desde su estreno se ha colocado como la número 1 en 58 países en Apple TV.

La actriz protagoniza 'Lucky', miniserie thriller creada por Jonathan Tropper, quien también colocó un gol en Apple TV con 'Vicios ocultos' (Your Friends & Neighbors), que nos lleva por la lucha entre la vida y la muerte de una joven criminal después de que un robo multimillonario sale estrepitosamente mal.

Lucky Joy

Entonces, la joven se verá no solo traicionada por su pareja sino también indefensa y perseguida tanto por el FBI como por una despiadada jefa de una organización criminal. Todo esto en una serie limitada que consta de siete episodios, de los cuales ya hemos podido ver tres.

Y vaya tres. Aun con sus defectos, la realidad es que una de las grandes virtudes de la serie es ese gran manejo de la tensión en lo que la protagonista intenta salir airosa de su situación peliaguda.

'Lucky' está basada en la novela homónima de Marissa Stapley. La miniserie está protagonizada además de Taylor-Joy por Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins, Jr. y William Fichtner. Tropper ejerce de showrunner junto a Cassie Pappas.

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