Hace 72 años se estrenó una de las películas más influyentes de la historia: la huella de esta obra maestra japonesa se puede notar en todo el cine moderno

Un par de remakes más o menos oficiales y una reconocida consideración de clásico del cine chanbara, o de samuráis, son solo la punta del iceberg. 'Los siete samuráis' (1954), la soberbia cinta de acción feudal japonesa de Akira Kurosawa tiene un legado tan extenso como, en ocasiones, sorprendente.

El experto videoanalista Fandor ha realizado un vídeo examinando una influencia que se extiende a lo largo del tiempo hasta llegar a producciones bastante actuales: de la acción frenética a las impactantes explosiones de violencia, de la composición de los planos a la misma línea argumental. Éste es el legado de 'Los siete samuráis' de Kurosawa:

Las variantes occidentales

Por supuesto, el primer referente que hay que manejar es el de los propios remakes que se han hecho de la película. El primero y más notable es 'Los siete magníficos', el hoy mítico (aunque en su día tuvo una taquilla solo moderada) western de John Sturges. Su guion de William Roberts clonaba los diálogos del original de Kurosawa, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni, pero no los acreditó en ningún momento.

El éxito de la película en Europa propició tres secuelas ('El regreso de los siete magníficos', 'La furia de los siete magníficos' y 'El desafío de los siete magníficos') además de una más reciente serie de televisión en el año 1998 y un interesante remake de Antoine Fuqua en 2016. A todo eso se suma, la influencia innegable en productos tan dispares como 'El equipo A', aunque aquí hablamos más de calado en la cultura pop de la película original de Kurosawa.

Porque sí, la idea del grupo de mercenarios que son contratados con gran esfuerzo por una población oprimida por el inevitable grupo de villanos es el principio de cada episodio de 'El Equipo A'. Pero también de 'Bichos' de Pixar, o de 'Los siete magníficos del espacio', que obviamente es una versión en clave galáctica del film de Sturges (aunque su título original no era tan obvio: 'Battle Beyond the Stars'), pero también de 'Star Wars', muy de moda entonces.

Estética mítica

Hablando de 'Star Wars', ya explicamos cómo la película de George Lucas bebe profundamente de todo el cine de samuráis en general, y del de Akira Kurosawa, 'Yojimbo' y 'La fortaleza escondida' en particular; pero es inevitable encontrar ciertas raíces estéticas también en 'Los siete samuráis'. De hecho, estéticamente y pese a su sobria fotografía en blanco y negro, el film de Kurosawa es uno de los más influyentes de todos los tiempos.

El vídeo señala para demostrarlo producciones como: 'Django desencadenado' de de Quentin Tarantino (inevitable, siendo la película un homenaje al spaguetti western, y siendo a su vez Sergio Leone un gran admirador de Kurosawa), 'Matrix Revolutions' de las hermanas Wachowski (otras consumidoras minuciosas de cine oriental), o 'El Señor de los Anillos: Las dos torres' de Peter Jackson (hay toda una visualización de la épica en el cine que conecta a Kurosawa con el cine de Jackson).

Y es cierto: el Kurosawa más depurado visualmente no se permite ni un solo plano estático en toda la película, culminando en la batalla final, modernísima en términos de montaje y planificación. No es raro que "el más occidental de los directores orientales" clamara como grandes influencias en su cine a John Ford, Shakespeare, Van Gogh o Dashiell Hammett.

El ejemplo más asombroso extraído del vídeo, sin duda, es el de 'Mad Max: Furia en la carretera' de George Miller. Ésta no solo tiene elementos argumentales que coinciden, sino que directamente homenajea una secuencia específica, entre las más memorables de ambas películas, y que contiene una pelea en off que aporta un aura mítica e invencible al protagonista.

'Los siete samuráis', una película cuyo guion estuvo congelado varios años hasta que se levantó la prohibición de producir films en el que apareciera el código samurai del bushido (impuesta durante la ocupación norteamericana tras la II Guerra Mundial), estira de este modo su legado hasta hoy: Zack Snyder ha reconocido que su 'Rebel Moon' se gestó inicialmente como un cruce de 'Los siete samuráis' con 'Star Wars'. La película de Kurosawa, que cumple 72 años en 2026, es la encarnación misma del término 'clásico moderno'.

En Espinof | 'Rashomon': cómo la obra maestra de Akira Kurosawa cambió la crítica para siempre

En Espinof | 'El viaje de Chihiro' es la gran obra maestra de Hayao Miyazaki, pero no es la película favorita de los fans japoneses de Studio Ghibli