'La Odisea': el más brillante y colosal tributo de Christopher Nolan al noble arte de contar historias

Desde que entró en nuestras vidas desbancando a los eternos videoclubs y, más concretamente, desde que la pandemia de coronavirus puso patas arriba el mundo entero hace ya cosa de seis años, el streaming ha estado llamado a convertirse en la principal alternativa a la hora de consumir largometrajes por parte de ciertos sectores que, con no poco cariz agorero, pronosticaban la muerte a corto plazo de la exhibición tradicional por haber perdido toda razón de ser.

No obstante, cada cierto tiempo —por suerte no demasiado— estas voces se encuentran con el mejor argumento para refutar su idea: un filme que justifica por sí solo la existencia de la gran pantalla. Como no podía ser menos, 'La Odisea' de Christopher Nolan se ha convertido en la última representante hasta la fecha de ese cine en vías de extinción y, como tal, encontrar un modo de describirla que le haga justicia es una tarea harto complicada.

Historias que nos mantienen vivos

De querer definir esta obra de arte con un único adjetivo ese sería, probablemente, "gigantesca". Y es que la escala de la cinta es descomunal en múltiples aspectos; desde su un ambicioso diseño de producción que llega a sobrecoger hasta, por supuesto, una aproximación técnica deslumbrante que convierte el fotoquímico de 65mm y 15 perforaciones en un arma secreta para llevar aún más lejos el impacto de las localizaciones reales, los sets y los efectos prácticos y unos grandes planos generales que creíamos en vías de extinción.

Todas y cada una de las escenas de 'La Odisea' transpiran la fascinación y la esencia grandilocuente y artesanal de los grandes péplums del Hollywood clásico como 'Cleopatra' o 'Los diez mandamientos'. Unas sensaciones confirmadas por un reparto rebosante de las estrellas más brillantes de la Meca del cine actual, todas ellas impecables pese a relativos patinazos como el soso Telémaco de Tom Holland o las fugaces apariciones de Lupita Nyong'o en medio de un elenco saturado.

Pero si algo ha logrado sorprenderme gratamente es cómo Nolan ha hecho suyo el poema de Homero. El cineasta británico ha proyectado sobre la épica de Odiseo —Ulises en su versión en latín— sus filias temáticas habituales, incluyendo la memoria, la trascendencia y los entresijos del tiempo y su inexorable paso, que se ven reflejados en una estructura arrolladora y en un montaje a ritmo de ametralladora que ayuda a que las tres horas de metraje pasen como un suspiro.

No obstante, si tuviese que destacar un único elemento de 'La Odisea' sobre todo lo demás —que no es poco—, ese sería su parte discursiva. Porque, por encima de regresos a casa imposibles y colapsos de sociedades, nos encontramos ante un largo sobre el arte de contar historias y sobre nuestra relación simbiótica con ellas. Sobre cómo nos mantienen vivos mientras nosotros las mantenemos vivas y sobre cómo nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea, del mismo modo que el relato de Odiseo le permite comprobar su mundo tanto a él mismo como a quienes lo escuchan.

De hecho, no es casualidad que el núcleo narrativo de la película esté apuntalado sobre la transmisión oral y sobre personajes contando historias a otros —como Menelao a Telémaco u Odiseo a Calypso—; de igual modo que tampoco es aleatorio que el primer y último personaje que se escucha en la cinta sea el Bardo interpretado por un Travis Scott que bien podría ser el reflejo en pantalla del propio Nolan. Toda una declaración de intenciones.

Podríamos escribir ríos de tinta sobre 'La Odisea' y jamás llegaríamos a abarcar todo lo que la hace trascender. Lo único que se puede hacer para poder comprender lo que ha logrado construir Christopher Nolan es sentarse en un patio de butacas y sentir de primera mano lo que ofrece una de arte que, simple y llanamente, es una muestra de cine en mayúsculas. De ese que, como las historias que mencionábamos anteriormente, nos ayuda a estar vivos en un mundo a punto de desmoronarse.

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