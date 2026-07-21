El póster de 'Vengadores: Doomsday' te cuenta las claves de la película y el futuro de Marvel, pero hay que estar atento a las pistas

El Doctor Muerte (o como se le conoce ahora, sin traducir, Doctor Doom) nació prácticamente junto a Marvel. Su primera aparición data de 1962, en el número 5 de 'Los Cuatro Fantásticos', y poco a poco cautivó al público, a medida que fue conociendo su origen, su enemistad con Reed Richards, el cariño por Valeria Richards, su ahijada, y su poder como gobernante de Latveria. Es un personaje tan importante en la editorial que llegó a arrebatarle al Doctor Extraño su poder como Hechicero Supremo. Lógicamente, no iban a aminorar su poder en 'Vengadores: Doomsday', creada para ponerle en el centro de todo.

¡Doom prevalece!

Los Hermanos Russo han querido dotar a Doom del mismo protagonismo que tuvo Thanos en 'Vengadores: Ininity War' y 'Endgame', aún siendo conscientes de la poca preparación previa que han tenido. Para ello, han tenido que mimar cada detalle al máximo, para que podamos identificar rápidamente todo lo que necesitamos saber sobre el villano. Y, realmente, todo está en el primer póster de la película, que le pone en el centro de todo.

Uno de los mayores dolores de Víctor Von Doom es haber presenciado la muerte de su madre, la bruja Cynthia Von Doom, a manos de Mephisto: fue al infierno, y su poder, de hecho, es el de poder contactar demonios y conseguir poder a cambio de hacer tratos con ellos. ¿Y qué es lo primero que vemos en el póster, que encabeza este post? Exacto: una madre y un hijo abrazados, exactamente lo que querría un villano como este, atrapado por el trauma de su pasado.

Lo siguiente que tenemos en el póster es una Tierra, aunque con grietas por la mitad, exactamente lo que acaba construyendo el personaje en el 'Secret Wars' de Jonathan Hickman al unir todos los multiversos en un mismo Mundo de Batalla en el que él es el único emperador que lo ha hecho todo a su estilo y semejanza. Lo más probable es que la sexta entrega de 'Vengadores' se dirija al mismo punto, y esta es una manera de guiñar un ojo al espectador que sabe lo que se viene.

Finalmente, en la parte inferior podemos ver a alguien enfrentándose a ese mundo que parece un dios (asgardiano o no). Dado que Thor es el protagonista del primer tráiler, no es descabellado pensar que la lucha entre los dos va a marcar la película. Lógicamente, si Doom se ve a sí mismo como un creador, un dios entre humanos, los panteones ya existentes no van a aceptarlo como si nada, ¿no? Las espadas están en todo lo alto, y solo quedan cinco meses hasta saber qué secretos nos oculta Marvel. Al fin y al cabo, no todo es lo que parece...

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