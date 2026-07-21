Dos animes y un remake de acción real no es suficiente. 'One Piece' también tiene su propia versión LEGO en marcha, y llega a Netflix este mismo año

Netflix se quiere convertir en la casa de 'One Piece' No solo ha conseguido romper la maldición de las adaptaciones de acción real con una serie muy exitosa, también está realizando el redoblaje del anime clásico y en 2027 estrenará el nuevo remake del anime.

También ha ido fichando diferentes spin-offs, y ahora le toca el turno al más rocambolesco hasta la fecha: la versión LEGO de los Sombrero de Paja.

Una sola pieza no basta

LEGO y 'One Piece' de Netflix ya han tenido varias colaboraciones en cuanto a merchandising, pero ahora nos llega la más ambiciosa hasta la fecha con un especial animado. Hace unos meses se anunció 'LEGO One Piece', que volverá a contar los eventos de la serie de acción real con Usopp como narrador.

Estará capitaneada por Jacob Romero Gibson, quien interpreta a Usopp en el live action, aportando su punto de vista sobre la "verdad" que transpiró en cada momento. Se espera que 'LEGO One Piece' llegue a Netflix el próximo 29 de septiembre, así que como poco a poco se va acercando la fecha, desde la plataforma han desvelado un nuevo tráiler bastante más completo.

'LEGO One Piece' constará de dos episodios para ponernos al día con las dos primeras temporadas del live action de 'One Piece', y a juzgar por el tráiler va a tirar del humor clásico de las películas y series animadas de LEGO. Además de Gibson, también contará con Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Taz Skylar y el resto del reparto principal repitiendo sus papeles de la serie.

Mientras tanto, la tercera temporada del live action ya ha concluido su rodaje en Sudáfrica y se espera que los nuevos episodios lleguen a la plataforma en algún momento durante 2027. 'La batalla de Alabasta' marcará el fin de esta saga, con los Sombreros de Paja enfrentándose a los mercenarios de Baroque Works para liberar el reino de la princesa Vivi.

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