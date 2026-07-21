Meses después de su paso por cines y ser nominada al Óscar, se estrena en streaming una de las películas más angustiosas del año

Hay una nueva corriente moviéndose en el cine independiente estadounidense que está empezando a dejar de ser un secreto bien guardado. El éxito arrollador de ‘Marty Supreme’ está llevando a nivel popular una aproximación al cine ansiosa, graciosa de una manera retorcida y arrolladora del primer minuto al último. Una corriente en la que también participa ‘Si pudiera te daría una patada’ (’If I Had Legs I’d Kick You’).

Quién me pone la pierna encima

Rose Byrne fue nominada al Oscar a mejor actriz por este efectivo thriller de maternidades imperfectas y estar viviendo al lado de un aspersor de mierda que no se detiene. Mary Bronstein escribe y dirige esta formidable película que se estrena en streaming a través de Movistar Plus meses después de su paso por cines.

Linda es terapeuta profesional dedicada a intentar dar herramientas a la gente para que lidien con una realidad que les abruma. Pero ella misma se encuentra inmersa en una espiral de desgracias por la enfermedad extraña que padece su hija y que le impide comer, un marido ausente por trabajo y una casa que se cae a pedazos.

Una serie de catastróficas desdichas que sin embargo no se observan como extraordinarias o inasumibles por nadie del entorno, salvo por la protagonista. En un trabajo de perspectiva subjetiva muy marcado, Bronstein nos lleva por una frustración constante de tener que ser la persona que siempre tiene que dar con las soluciones para todo, aunque no las tenga.

Sus planos extremadamente cerrados acentúan la angustia, saliéndose de la tendencia de la relación de aspecto cuadrada que domina mucho audiovisual moderno para transmitir la claustrofobia. Este cuidado de la cámara va en consonancia con un tono muy bien tirado que sabe cuando oscilar entre la risa y el llanto (no melodramático).

También se sostiene ante una Rose Byrne que muestra de nuevo que es una de las actrices más infravaloradas trabajando en Hollywood, ya que siempre está más que bien en todo lo que hace. También intentando sacar un personaje límite que nunca cae en la condescendencia de tratarla como madre mártir o un sufrimiento performativo para lucirse. Todo está bien medido y hace de ‘Si pudiera te daría una patada’ una experiencia arrolladora.

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