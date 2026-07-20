El dibujante de 'Blue Lock' no se perdió la final del Mundial 2026 y también se tiró todo el partido sufriendo: "El sudor me corría por las manos"

Aunque Japón se quedara fuera del Mundial 2026 hace varias semanas no significa que los japoneses perdieran furor por la competición, y además muchos mangakas han ido apoyando consistentemente a la selección española en este último tramo.

Con el pase de la Roja a la final, el dibujante de 'Ao Ashi' homenajeó a Marc Cucurella, pero ahora el dibujante de otro de los mangas de fútbol más influyentes del momento tampoco se ha querido perder el partido.

Al borde del asiento

Yusuke Nomura, el dibujante de 'Blue Lock', últimamente ha estado muy ocupado con la promoción de la película de acción real basada en el manga. Pero ahora que está por fin de vuelta en casa no se quiso perder la final de la Copa del Mundo y se nota que el partido nos ha tenido en vilo a todos.

Nomura aprovechó para felicitar a España por su segunda Copa desde su cuenta de X, y de paso admitió que también estuvo sufriendo por la tensión que nos acompañó todo el partido.

'¡Felicidades a España por su victoria en la Copa del Mundo! ¡El sudor me corría por las manos con la intensidad y el sentido de velocidad del partido, mientras los los jugadores de ambos equipos que gradualmente aumentaban la marcha al entrar en la prórroga!" .

Y, como no podía ser de otra manera, los fans de 'Blue Lock' respondieron con imágenes de Bunny Iglesias, el jugador español que aparece en manga, pidiendo de paso que le dediquen alguna ilustración para celebrar la victoria de España. Eso sí, Nomura no fue el único mangaka pendiente del partido. Porque ya sabemos que el creador de 'Inazuma Eleven' también ha estado siguiendo a fondo el Mundial 2026, y Tenya Yabuno se dio prisa para felicitar a la selección española en cuanto terminó el partido.

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