Joel Christensen, profesor experto en Homero: "La odisea es una película muy conservadora. Los papeles para las mujeres son limitados"

El gran estreno en cines de estos días ha sido 'La odisea', la nueva película de Christopher Nolan en la que adapta el célebre poema épico de Homero. Obviamente, el largometraje protagonizado por Matt Damon va a despertar todo tipo de opiniones, pero hay una especialmente relevante: la de los expertos en la obra de Homero.

Un nombre que destaca entre esos expertos es el de Joel Christensen, un profesor de estudios clásicos que además fue el editor de 'The Oxford Critical Guide to Homer's Odyssey. Además, también fue al cine a ver 'La odisea' este pasado jueves acompañado de otros eruditos de Homero, lo que generó un acalorado debate sobre la película escrita y dirigida por Nolan.

"Debe juzgarse con otros criterios"

El propio Christensen reconoce en Variety que "mi esposa tuvo que contenerme varias veces. Todo el mundo sabe que soy el peor espectador para la película. Me he estado diciendo a mí mismo: "Esta no es la Odisea de Homero. Esta es la Odisea de Nolan. Y debe juzgarse con otros criterios".

Además, él mismo es consciente de todo el debate que surgió en algunos círculos antes del estreno de 'La odisea' sobre si Nolan se había pasado de diverso eligiendo el reparto de la película. Christensen se muestra rotundo al respecto: "Me preocupa mucho que gran parte de la conversación se haya centrado en lo "woke" o progresista que iba a ser esta película. En realidad, creo que es una película muy conservadora. Los papeles para las mujeres son limitados. El reparto interracial se reduce a mujeres de color que simplemente se casan con hombres blancos, lo cual no es progresista".

Para Christensen, lo realmente importante de la película está en otro punto: "La cuestión es la siguiente: 'La Odisea' está llena de anacronismos. La poesía homérica contiene diferentes capas históricas. Lo importante es que la representación funciona como un vehículo para la fantasía del público sobre el pasado".

Dicho esto, el consenso entre los expertos es que "a nadie le importaba" que Nolan se haya tomado unas cuantas libertades, porque 'La odisea' es una película pensada para entretener al público. Y además la obra original de Homero es tan compleja que no se presta a una traducción indiscutible, lo que lleva a que en cada época haya una visión diferente de la misma.

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