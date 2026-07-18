Antes de triunfar con el streaming, Netflix te enviaba DVDs a casa. Su aventura empezó con una obra maestra de Martin Scorsese

Netflix llega, hoy por hoy, a 325 millones de hogares alrededor en todo el mundo. Sin embargo, en sus inicios, allá por 1997, era claramente el caballo perdedor en una batalla contra Blockbuster y los videoclubs de barrio. Si estás leyendo esto, seguramente ya sabes de sobra que la empresa creada por Reed Hastings y Marc Randolph empezó su andadura enviando DVDs, entonces novedosos, a las casas de Estados Unidos. Al principio solo tenían 925 películas (prácticamente todas las editadas en el formato), pero pronto se convirtieron en los reyes.

¿Streaming? ¿Eso qué es?

Muchos años antes de empezar su trayectoria como productora con la olvidada 'Marco Polo', Netflix nació con la idea de ser una especie de Amazon del cine, cuando la empresa de Jeff Bezos era simplemente una librería online. Solo que en lugar de libros, su punto fuerte sería el cine. Por aquel entonces, los alquileres costaban 4 dólares por una semana en las dos primeras películas y 3 dólares en el resto, a los que había que sumar 2 dólares en envío para el primer disco y un dólar más para el resto. Antes de inaugurar el servicio de tarifa plana con el que revolucionó la industria, Netflix no era barato en absoluto.

Pero antes de que todo esto pasara, tenían que comprobar que los DVDs podían llegar a las casas de la gente de manera segura y a tiempo. El propio Randolph, uno de los fundadores, se ofreció, según cuenta en Entrepeneur, como conejillo de indias, y en marzo de 1997 enviaron la orden de compra 000001 a su casa: 'Casino', de Martin Scorsese. Tras comprobar que el proceso era ideal, poco después empezaron a enviar películas a su público, siendo la primera (según la propia Netflix) 'Bitelchús'.

Aunque al principio Netflix dio pérdidas, lo cierto es que ganó notoriedad al publicar su propio DVD en exclusiva del testimonio de Clinton respecto al escándalo Lewinsky (que ahora, por cierto, apenas sería noticia). Se enfrentaron a muchísimos problemas, pero al día siguiente lo tenían: Mitch Lowe se pasó toda la noche haciendo copias en DVDs sin carátula ni marca de ningún tipo. Solo hubo un pequeño problema: mandaron, por equivocación, un trozo de pornografía asiática. Hubo quejas, sí, pero nadie la devolvió. ¿Quién dice que el algoritmo de Netflix no era perfecto en aquellos primeros días?

Por supuesto, con el éxito del streaming, su parte dedicada a los DVDs fue marchitándose y el 29 de septiembre de 2023 envió su última película, sin necesidad de devolución. 5200 millones de películas después, la elegida para cerrar este tramo de su historia fue 'Valor de ley'. Y de 'Casino' a 'Valor de ley' hay toda una historia increíble, que cambió la historia del cine y aún ahora está repleta de, irónicamente, blockbusters.

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