Número 1 en 44 países. 2 años después de su final, esta imprescindible serie infantil sigue siendo lo más visto de Disney plus

Si bien es habitual que cuando estamos hablando de qué es lo que más se está viendo en las diferentes plataformas estas sean nuevas entregas de series populares, lo que no es tan usual es que se den dos factores: el primero, que se trate de una serie infantil. El segundo, que no sea una novedad "estrictamente" hablando.

Y es que desde Disney+ siguen exprimiendo lo que ha sido el último gran fenómeno en cuanto a series animadas para niños, 'Bluey', con 'Bluey Compilados' (Bluey Compilations) una nueva serie de 9 episodios que se ha situado en la actualidad como lo más visto en 44 países.

Jugada maestra

Una nueva entrega de las aventuras de la perrita azul más famosa y su familia que viene con truco. Y es que no son episodios nuevos sino, como su propio nombre indica, compilaciones de minisodios y episodios ya emitidos pero reunidos en un episodio en función de la temática.

De esta manera, tenemos recopilatorios de aventuras de Bluey y familia en la playa, en el colegio, bailando, etc. Cada episodio de 'Bluey Compilados' recopila seis episodios de la serie original, lo que nos da un metraje de unos 44 minutos por capítulo.

Estrenada en la cadena australiana ABC y con distribución internacional llevada por Disney, el propósito del creador de 'Bluey' Joe Brumm era plantear una serie en la que sus protagonistas se dedicasen a jugar y divertirse. Y eso es lo que ha cautivado tanto a niños como a adultos durante todos estos años. Desde el final de la serie original en 2024, hemos tenido también un spin-off de cortometrajes de unos 5 minutos.

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