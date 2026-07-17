Hoy en Netflix, una de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años que fracasó injustamente en cines

De la acumulación de las diferentes referencias artísticas que uno posee se acaba configurando un estilo que puede ser más o menos evidente, al menos en cuanto a la familiaridad que tenga el espectador con las influencias. Que pueda desembocarse en algo inconfundiblemente personal es lo que pone el factor diferencial a películas como ‘The Creator’.

Una creación reconocible

Gareth Edwards desarrolla una odisea aventurera en el marco de la ciencia ficción con Inteligencia Artificial, desarrollándola en pleno boom de irrupción y conversación sobre la misma. John David Washington protagoniza una de las películas de ciencia ficción más impresionantes de los últimos años que ya se puede ver en streaming a través de Netflix.

En un futuro lejano, Estados Unidos ha declarado la guerra a la Inteligencia Artificial y los robots que la “personifican”, que han tenido que resguardarse en la Nueva Asia. Un antiguo ex-agente de las fuerzas especiales, que renunció tras perder a su esposa, es reclutado para infiltrarse en territorio enemigo y detener el desarrollo de una nueva arma depositada en un contenedor inusual.

Edwards vuelca aquí influencias muy marcadas, además de muy conocidas para un espectador medio con un poco de afición al cine. De ‘Apocalypse Now’ a ‘Luna de papel’, pasando también por buena parte de la filmografía de Steven Spielberg en estética y tono. Referencias que no se esconden, pero que el cineasta británico coloca con evidente pasión.

Hay una emotividad muy de público mayoritario que termina siendo efectiva, aunque lo que verdaderamente impresiona de ‘The Creator’ es su increíble trabajo visual. El pasado de Edwards en el campo de los efectos especiales le permite integrarlos de manera más orgánica y eficiente, consiguiendo un resultado espectacular con la mitad del presupuesto de la mayoría de blockbusters.

Blockbusters como los de las franquicias ‘Star Wars’ o ‘Jurassic World’, en las que participó comprometiendo a menudo su particular visión. Una no muy profunda o compleja, aunque intente proporcionar una perspectiva diferente sobre la IA y el cine bélico que es encomiable. Su fracaso comercial en cines (apenas 100 millones de dólares recaudados para un coste de 80 millones) resulta injusto para uno de los despliegues más potentes del género en los últimos años.

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