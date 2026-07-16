El secreto detrás de 'Fullmetal Alchemist'. Cómo Hiromu Arakawa ocultó su nombre para conquistar el shonen y reventó la industria del manga

Por desgracia, es bastante común que los mangakas oculten su rostro y su identidad, en especial las mujeres que trabajan en la industria. Muchas veces no solo lo hacen para evitar que las acosen o juzguen por su físico, también buscan llegar a sus lectores sin que estos tengan ideas preconcebidas sobre el manga que van a leer.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Hiromu Arakawa, la autora de 'Fullmetal Alchemist', que con un pequeño cambio a su nombre logró conquistar la industria.

Yo solo soy una vaquita

Antes de que llegase 'Frieren' para quitarle el trono, 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood' estuvo considerado durante casi dos décadas como el mejor anime de la historia. Y obviamente la base es el magnífico manga de fantasía de Arakawa.

En realidad el verdadero nombre de la autora es "Hiromi", pero cuando comenzó su carrera como mangaka decidió utilizar el pseudónimo de "Hiromu" para ocultar su género. Es un cambio mínimo, pero lo suficiente para que los potenciales lectores masculinos no ignorasen su trabajo como "un manga de chicas" sin darle una oportunidad antes de leerlo.

Especialmente porque Arakawa publica mangas shonen, historias dirigidas a un público de chicos jóvenes y adolescentes. Y aunque la cosa ha cambiado mucho en las últimas décadas, cuando 'Fullmetal Alchemist' arrancó en 2001 todavía existían muchísimos prejuicios en el mundillo que la propia Arakawa ayudó a derribar, creando una de las obras más emocionalmente complejas y aclamadas de esta demografía.

Hoy en día ya se habla abiertamente de "la autora de 'Fullmetal Alchemist", aunque todavía quedan algunos fans rezagados que se siguen sorprendiendo con su género. Por desgracia, continúa existiendo esta percepción de que las mujeres no pueden escribir acción o cierto tipos de historias, pero Arakawa siempre ha tenido las cosas muy claras:

"A menudo se habla de que las mujeres son mejores con las emociones, escribiendo diálogos que dan justo en el clavo, y que los hombres saben cómo crear historias con giros y sorpresas", dijo Arakawa en una entrevista con la revista francesa Animeland. "Pero para mí, creo que hoy en día es difícil distinguir los dos géneros. Algunos hombres son muy capaces de imaginar personajes sensibles y complejos, mientras que algunas mujeres pueden crear escenas de acción violentas. Hoy en día, cada escritor tiene su propia especialidad, no importa si son un hombre o una mujer".

Obviamente, todavía siguen existiendo muchas barreras para las mujeres en el mundo del manga. Aunque Arakawa ha sido una de las autoras clave para empezar a derribarlas a la grande, siguiendo los pasos de una leyenda como Rumiko Takahashi, la autora de 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha'. Y cada vez tenemos más y más autoras firmando algunos de los mejores mangas modernos para "demografías masculinas", como Kamome Shirahama con 'Witch Hat Atelier', Ryōko Kui con 'Tragones y Mazmorras' o Kei Urana con 'Gachiakuta".

"Había lectoras que encontraban el shonen muy entretenido, y a menudo más interesante que el manga shojo", dijo Arakawa sobre este cambio generacional con más autoras dibujando shone y seinen. "Diez años después, fuimos lo suficientemente mayores para dibujar, así que hicimos mangas para chicos. Esto explica por qué hay tantas mujeres artistas en este área".

Eso sí, a pesar de su éxito y de vender más de 64 millones de copias con 'Fullmetal Alchemist' (sin contar el resto de sus mangas, como 'Silver Spoon' o 'Espíritus del Inframundo), Arakawa sigue siendo tremendamente privada con su vida personal. Existen poquísimas fotos de su persona y apenas se sabe nada sobre ella... Así que para nosotros continúa siendo una vaquita.

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